Afrique: Rugby - Africa Women's Cup - Madagascar débute contre le Kenya

Le Stade Makis accueillera, à compter de ce jour, la Coupe d'Afrique du Rugby à XV dames, première division. Après des mois de préparation, les Ladies Makis sont prêtes à en découdre face à leurs trois adversaires.

Les protégées de Alain Andriamihaja joueront leur premier match ce jour à 15 heures contre les Kényanes, tandis que la rencontre entre l'Afrique du Sud et le Cameroun ouvrira le bal à 13 heures. Rêvant désormais de porter le rugby malgache au plus haut niveau mondial, les Makis dames ont comme objectif: la Coupe du Monde de Rugby 2025 en Angleterre.

« Ce tournoi, ce sera la porte pour nous, c'est une étape obligatoire, et on a espoir d'y sortir vainqueur », a annoncé le coach. Six autres rencontres internationales ont suivi. Après un nul contre le Kenya en 2021, Madagascar est actuellement sur une série de quatre victoires, dont deux contre le Kenya. Défaites une fois par l'Afrique du Sud (0-73 le 13 août 2019 pour leur deuxième test de leur histoire), jamais encore les Malgaches n'ont joué contre le Cameroun.

« Le rugby à sept a montré la voie et c'est maintenant le moment pour le XV de chercher à se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est une nation qui vient de monter. Mais si cette équipe arrive à entrer dans ce carré, peut-être qu'il y aura une surprise avec elles », confie Berthin Rafalimanana. L'expatriée en France, Jeanne Sorin Marie Louise, la Malgache de naissance qui évolue avec le Racing 92, est habituée avec l'équipe.

« Tout se passe très bien ; c'est comme si on avait toujours joué ensemble. Elle est polyvalente, mais je pense qu'on va surtout la faire jouer troisième-ligne. Elle va jouer au moins sur deux matchs. Il faut qu'elle s'adapte à notre jeu et à notre climat. En ce moment, on attend l'hiver mais il fait encore très chaud », a expliqué le coach.

Le calendrier :

Samedi 20 mai

- Afrique du Sud contre Cameroun

- Kenya contre Madagascar

Mercredi 24 mai

- Afrique du Sud contre Kenya

- Madagascar contre Cameroun

Dimanche 28 mai

- Kenya contre Cameroun

- Madagascar contre Afrique du Sud.