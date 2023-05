Madagascar: Concert - Jour J pour Soa Off

Le filage a eu lieu hier au Cc Esca Antanimena. Les traits un peu tendus, Ludy Soa et Nathan accueillent aussi familles, proches et plusieurs fans. « Il y a pbeaucoup de gens là-dedans », signale un des membres de l'équipe qui entoure le duo Soa Off. Jour J, le concert a lieu à 14h30. « Nous voulons toujours mettre en avant la culture malgache », a annoncé Nathan il y a quelques jours, lors de leur première rencontre avec la presse à Antananarivo.

Dès lors, le duo va chanter en malgache avec un titre de leur cru. Donné Valiha va aussi être un invité de marque. À part cela, Soa Off va interpréter des titres en français, inutile de rappeler que c'est lors du télé-crochet français, The Voice, que Pascal Obispo a été ébahi par leur talent. Déjà une première consécration, d'autant que tout Madagascar a suivi de près leur parcours durant ce jeu télévisé. Pour dire que la formation possède déjà une fanbase dans son pays de naissance. Rendez-vous demain pour le grand oral.

Au niveau de la « discographie », Soa Off possède une belle panoplie de titres, s'adressant surtout aux gens en doute, sur « Seule ». « Loin de toi », « Âmes soeurs », un titre plein de maturité. Sans oublier les collaborations, dont un mémorable avec Kendji, la star de la variété française, à Toulouse en première partie. Leur participation à l'Eurovision en tant que représentant de la France a aussi été un souvenir mémorable. À entendre leur musique, il est difficile de voir l'un sans l'autre. Leur complicité et leur complémentarité sur scène et sur chacune de leur chanson en est l'âme de ce duo de frère et soeur.