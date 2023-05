Madagascar: Accès à l'énergie - Coup d'envoi du projet LEAD, lancé par le MEH et la Banque mondiale

L'amélioration du taux d'accès à l'énergie est l'un des défis les plus difficiles à relever, parmi les Velirano du régime actuel. Cependant, les réalisations avancent à grande vitesse, si l'on se réfère aux présentations faites par le ministère de tutelle.

Une énergie moderne et de qualité. C'est ce que le projet LEAD (Least-Cost Electricity Access Development) ou projet de développement à moindre coût de l'accès aux services électriques apportera pour la population bénéficiaire, selon ses promoteurs. Ce projet, qui promeut l'utilisation d'une source d'énergie solaire de qualité, a été lancé officiellement par le MEH (Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures) et la Banque mondiale, hier à Ampandrianomby.

En pleine transition vers les alternatives énergétiques, les ménages malgaches sont de plus en plus conscients de la valeur des solutions solaires autonomes hors réseau pour la fourniture d'électricité de base. Selon le MEH, 21,6 % des Malgaches reçoivent actuellement un accès à l'électricité grâce à des solutions hors réseau telles que les Systèmes Solaires Domestiques autonomes (SSD).

Sécurisation

Cependant, le marché formel de ces produits reste relativement primitif. La grande majorité des ventes concerne des systèmes à base de composants de faible qualité fournis par des vendeurs informels. « Les usagers font face à des produits devenant défectueux dans un laps de temps relativement court, et sans possibilité pour eux d'obtenir un service après-vente. Ils sont contraints soit de revenir à la bougie ou au pétrole lampant, soit d'acquérir un nouveau produit », a indiqué l'OMDF (Off Grid Market Development Fund). En effet, c'est pour y remédier que le MEH et la Banque mondiale ont mis en place le projet LEAD.

Selon les explications, l'initiative vise à sécuriser et optimiser l'expérience client en promouvant les produits SSD répondant aux normes de qualité. « Les kits solaires sont de plus en plus populaires dans le monde entier, offrant une source d'énergie renouvelable pour les foyers et les entreprises qui n'ont pas accès à l'électricité. Cependant, il est important que ces kits solaires soient conformes aux normes de sécurité et de qualité. Ce projet entend justement informer les consommateurs sur les risques liés à l'utilisation de kits solaires non conformes aux normes et les encourager à choisir des kits solaires qui ont été testés et approuvés par des organismes de réglementation et qui portent des marques de conformité », ont affirmé les représentants du ministère.

Exonérations

Dans cet élan, les kits de SSD de puissance entre 10 Wc et 350 Wc, de qualités conformes aux normes nationales malgaches NMG 202-1 et 202-2 de 2018, ont été exonérés de droit de douane et de TVA par l'Etat malgache en 2019. Ces normes NMG sont basées sur les normes de tests de la Commission électrotechnique internationale (CEI/IEC) et d'assurance qualité de Lighting Global (désormais Verasol), plate-forme du Groupe de la Banque mondiale pour soutenir la croissance durable du marché international de l'énergie solaire hors réseau.

Les normes de qualité de la CEI/IEC, publiées en 2020, se sont substituées aux normes de qualité de Lighting Global. Le Bureau des normes de Madagascar (BNM), avec le MEH, ont modifié en novembre 2022 les normes NMG 202-1 et 202-2 en la norme NMG /IEC 62257-9-8 : 2020. Les kits solaires répondant à cette nouvelle norme NMG /IEC 62257-9-8 :2020 sont déjà commercialisés sur le marché local pour garantir des kits solaires de qualité aux consommateurs malgaches.

« Nous croyons que cette campagne de sensibilisation aidera à protéger les consommateurs et par la même occasion le marché des kits SSD à Madagascar. Nous invitons les consommateurs à rejoindre notre campagne et à faire leur part pour encourager l'utilisation de sources d'énergie renouvelable sûres et respectueuses de l'environnement », ont déclaré les promoteurs du projet LEAD. Bref, la mise en oeuvre de ce projet devrait conduire à une amélioration considérable du taux d'accès à l'énergie à Madagascar. Pour le MEH, le but est de réaliser le Velirano n°2 concernant l'énergie pour tous.