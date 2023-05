Madagascar: Aires Protégées - Baisse de la déforestation pendant les années covid

World Resources Institute, (WRI) en partenariat avec Madagascar National Parks (MNP), a mené des études estimatives sur l'évolution de la déforestation à Madagascar depuis ces 21 dernières années.

Pour ce faire, cet organisme international a ainsi mis en oeuvre son projet phare, intitulé Global Forest Watch, qui est une plateforme indépendante visant à suivre et évaluer la déforestation en temps quasi réel sur l'ensemble de la planète en utilisant les dernières données satellitaires. WRI et MNP ont élaboré une méthode propre à Madagascar pour mieux estimer la couverture et la perte annuelle en forêt dans les aires protégées.

Compte tenu de la spécificité de chaque région, surtout de la diversité des types de forêts, des densités de canopée spécifiques pour chaque aire protégée variant de 1% à 98% ont ainsi été proposées alors qu'au niveau mondial, les experts appliquent la densité supérieure à 30%. Les deux parties ont ensuite publié les résultats de cette étude scientifique en faisant état que la déforestation au niveau des aires protégées était en baisse pendant les années covid, soit en 2020 et 2021. C'est le taux le plus bas de déforestation depuis 2013. Cette étude a été restituée dans le cadre d'un atelier organisé hier à l'Hôtel Colbert.

3,5 millions ha de forêts

Et en 2022, les taux de déforestation restent encore assez faibles avec un taux de 0,73% des forêts restantes l'année précédente alors que la déforestation devrait être nulle dans les aires protégées, a-t-on évoqué. En revanche, cette déforestation était extrêmement importante à partir du milieu des années 2010, plus particulièrement en 2014, 2017, 2018 et en 2019, d'après toujours cette étude scientifique menée par WRI et MNP.

Le réseau des aires protégées couvrent près de 6,3 millions d'hectares dont 4 millions d'hectares de forêt en 2000. Cette forêt ne couvrait plus que 3,5 millions d'hectares dans ces aires protégées en 2022. En revenant sur la baisse de la déforestation, plusieurs explications ont été avancées par les participants. Pour le Dr Vahinala Raharinirina Baomiavotse, conseillère spéciale du président de la République, il faut pousser une étude plus approfondie pour déterminer l'origine de cette baisse si c'est dû à la tolérance zéro, à la bonne gouvernance des gestionnaires des parcs ou aux efforts des communautés de base en renforçant les patrouilles.

Le développement de l'économie verte et la promotion des chaînes de valeur ne sont pas en reste. Force est également de reconnaître que la déforestation reste bien plus importante en dehors des aires protégées. D'autres gestionnaires de parc évoquent également la recrudescence des coupes illicites malgré la baisse de cette déforestation.