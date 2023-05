Afrique: 11es Jeux des Iles - « Ensemble, dans la victoire dans l'unité et la diversité »

Après 1990, le Comité d'organisation des Jeux des Iles a opté pour le Maki, l'animal emblématique de Madagascar pour logo officiel de cette 11e édition des JIOI. Le nouveau logo incarne la convivialité, l'esprit de compétition, l'unité et la célébration de la diversité culturelle des îles de l'Océan Indien.

Le compte à rebours est officiellement lancé. Le logo de la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) ainsi que la chanson des Jeux ont été dévoilés hier, à 97 jours de la cérémonie d'ouverture au Centre des Conférences Internationales à Ivato. Un concours national avait été lancé et pas moins d'une cinquantaine de propositions ont été soumises au Comité Organisateur des Jeux (COJI). Le nouveau logo incarne la convivialité, l'esprit de compétition, l'unité et la célébration de la diversité culturelle des îles de l'Océan Indien.

Le Maki est une espèce de lémurien endémique de Madagascar à queue annelée blanc et noir. Il est dynamique exprimant force et vivacité. Le Maki symbolise l'identité distinctive de Madagascar et reflète la biodiversité de l'Île, sa richesse naturelle tout en renforçant le lien entre le sport et la nature. Le cercle humain formé représenté par la queue du lémurien formé par des figures humaines aux couleurs diverses se tenant la main, symbolise l'unité la diversité, la perfection. Il représente le monde et inspire l'universalité.

Garanties étatiques

« Madagascar n'en est pas à sa première organisation sportive de grande envergure et a organisé à 2 reprises les JIOI en 1990 et en 2007. Madagascar, fort de ses expériences passées, se dresse au coeur de l'organisation d'une compétition sportive internationale. Cette édition sera meilleure » a souligné, Haja Resampa, ministre de la Jeunesse et des Sports et également président du COJI.

L'organisation des JIOI est un gros défi pour toute l'équipe du ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'ensemble du COJI, mais, aussi de toute la nation entière, car l'image de Madagascar est en jeu. « Ces jeux seront la célébration de l'excellence sportive, le fair-play, du respect mutuel, de l'esprit d'équipe et la diversité culturelle. Ensemble nous allons démontrer ces valeurs fondamentales dans l'Océan Indien et que l'écho retentisse à travers tout le continent africain. C'est pour cela que nous avons choisi comme thème, la victoire dans l'unité et la diversité » a annoncé le chef de l'Etat dans son discours.

Une des préoccupations des membres du Comité International des Jeux qui se réunit actuellement à Madagascar est la question des infrastructures sportives. Le CIJ veut une garantie et l'engagement de l'Etat. Ils effectueront des visites des infrastructures ce jour. « Madagascar est déterminé à tout mettre en oeuvre pour assurer le succès de cette grande rencontre régionale. Cette édition 2023 des jeux, ce sera le plus grand des jeux qui n'ait jamais été organisé à Madagascar. Nous travaillons sans relâche pour garantir des infrastructures de qualité, des hébergements confortables et une logistique impeccable. Nous voulons que chaque athlète, officiel, participant, supporter ou simple délégation, expérimente un séjour inoubliable à Madagascar » garantit Andry Rajoelina. La chanson officielle des Jeux a été également présentée hier avec la participation des artistes des quatre coins de l'Île à l'image de Simonda, Nashan, Zoky Vonjy, Jerry-Marcos, Vilon'Androy et Agrad. Près de 4 000 membres de délégations sont attendus dans la capitale du 25 août au 3 septembre 2023.