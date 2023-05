Afrique: CAN U-17 - Une couronne de plus pour le Sénégal

Le Sénégal s'est montré de plus en plus insatiable en remportant tous les trophées mis en jeu dans les compétitions auxquelles il a participé. Une véritable démonstration de puissance.

Il ne manquait plus au Sénégal que la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans à laquelle il a participé du 29 avril au 19 mai pour que son football dresse parfaitement son bilan. En effet, les cadets sénégalais ne sont pas restés en marge. Ils ont répondu aux attentes de leur public en renversant, le 19 mai, le Maroc par 2-1, au terme de la finale qui a opposé les deux meilleures sélections du tournoi.

Le Maroc a fait la course en tête quand Abdelhamid Ait Boudlal a ouvert le score d'une belle tête, à la 14e minute. Cette finale a basculé après l'égalisation sur un penalty transformé par Seringue Fallou Diouf, à la 80e minute, après une main d'un défenseur marocain. Un but qui a totalement changé le cours du match. Dans la foulée, Mamadou Savane a inscrit le second but à la 83e minute, offrant ainsi la victoire au Sénégal. « Nous avons joué contre une équipe forte, nous avons pu obtenir un résultat positif car nous avons été tenaces. Le premier but marqué par le Maroc a été un coup dur pour nous, mais cela n'a pas été une surprise car nous savions à quel point les Marocains sont redoutables », a commenté le sélectionneur Serigne Saliou Dia.

Le Sénégal succède au Cameroun et remporte donc la CAN U17. Une victoire qui confirme la bonne série de son football. Après avoir soulevé la première Coupe d'Afrique des nations (CAN) de leur histoire en 2022 au Cameroun, les sélections sénégalaises ont enchaîné les succès lors du Championnat d'Afrique des nations et la CAN des moins de 20 ans ainsi que des 17 ans. La seule fausse note est l'absence du Sénégal à la phase finale de la CAN des moins de 23 ans, qualificative aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Le football sénégalais a, en effet, retrouvé une crédibilité internationale. Le travail abattu pendant de longues années, avec beaucoup de patience, a produit ses effets. Le Sénégal doit ce succès aux nombreux talents issus des centres de formations locaux de qualité. Ce vivier de jeunes footballeurs suscite la convoitise des plus grands clubs européens. Les académies forment pour vendre. L'objectif premier étant de placer des joueurs en Europe. De cette politique, ce sont les sélections nationales qui en tirent profit.

« Je pense que nous récoltons le fruit du travail que le Sénégal a abattu ces dernières années. J'attache personnellement de l'importance au football des jeunes, et j'y tiens beaucoup, notre victoire à ce titre est importante, et nous l'avons obtenue grâce aux grands efforts sans interruption au fil des ans et grâce aux centres de formation », a estimé le sélectionneur du Sénégal.

Notons qu'en match pour la troisième place, le Burkina Faso a dominé le Mali, 2-1. Le Sénégal, le Maroc, le Burkina Faso et le Mali représenteront l'Afrique à la phase finale de la Coupe du monde de la catégorie prévue du 10 novembre au 2 décembre de cette année.