Congo-Kinshasa: Lutte contre le SIDA - Un atelier tenu sur la validation du référentiel de mise en oeuvre du CLM

L'atelier de consultation des parties prenantes pour le développement de synergie, dans le cadre des interventions de la Community-led monitoring( CLM) en République démocratique du Congo (RDC) a eu lieu dernièrement à Kinshasa, dans la salle des conférences du Programme national multisectoriel de lutte contre le sida ( PNMLS).

Organisé dans le cadre de l'appui technique de ITPC West Africa au développement et à l'harmonisation du CLM en Afrique de l'Ouest et du centre, l'atelier a bénéficié de l'appui financier de l'Onusida. Il s'est tenu sous le leadership du PNMLS, en collaboration avec Anors, et a été principalement facilité par l'équipe d' ITPC West Africa composée de Valentin Keipo et Vincent Danho, assistés de Ange Mavula et Adelard Mutumbo, respectivement de Ucop+ et WP.

L'atelier a réuni les parties prenantes clés, à savoir les structures de la société civile, les programmes nationaux, ainsi que les partenaires techniques au développement engagés dans la lutte contre le VIH/sida et la tuberculose en RDC, ainsi que des acteurs de la quasi totalité de vingt-six provinces du pays. Ce processus de consultation a abouti au développement et à la validation par toutes les parties prenantes d'un document d'orientation sur la mise en oeuvre du CLM en RDC, suite au passage en revue des travaux produits par les quatre groupes de travail constitués lors de cet atelier.

Ainsi, selon le révérend Dominique Mukanya, président d'Anors ( faîtière nationale de la société civile engagée dans la riposte contre le VIH/sida en RDC), ce document reflète la vision de la mise en oeuvre du CLM dans le pays. La directrice pays de l'Onusida, Suzanne Kasedde, quant à, a insisté particulièrement sur le partenariat solide, qui doit caractériser toutes les parties prenantes dans la mise en oeuvre du CLM.

Clôturant l'atelier, le secrétaire exécutif national du PNMLS, le Pr Liévin Kapend, a remercié toutes les structures représentées pour leur assiduité sans relâche qui a mené à l'élaboration du document d'orientation pour le développement d'une synergie dans le cadre des interventions du CLM en RDC.