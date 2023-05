Congo-Brazzaville: Développement urbain - Le Projet d'appui à la planification locale de Pointe-Noire a tenu sa session

Les travaux de la session ont eu lieu le 19 mai, sous la houlette de Jean-Charles Ondonda, secrétaire général du département de Pointe-Noire, en présence d'Evelyne Tchitchelle et d'Henry René Diouf, respectivement maire de la ville et représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) au Congo.

Le projet d'un coût total de 20 200 000 FCFA a une durée de six mois. Il a pour but d'appuyer les efforts de la mairie en vue de se doter d'un plan de développement local portant sur le diagnostic et la planification, la budgétisation, la programmation en termes de plan de développement local de la commune. Les participants à la session ont, en outre, examiné quelques aspects portant sur l'environnement, le changement climatique, l'assainissement, l'urbanisme, l'habitat, les services sociaux de base, la digitalisation et les autres domaines sur les Objectifs de développement durable.

Le comité local fait partie intégrante du processus d'approbation des projets et permet d'apprécier les conditions d'efficacité, d'efficience, de délivrance des produits attendus par le projet. C'est ainsi que les participants à la session ont validé le document de projet et examiné des termes de référence du processus de planification locale.

Clôturant les travaux, le secrétaire général de la préfecture de Pointe-Noire a signifié que pendant ceux-ci, les différents participants ont pu comprendre le sens et l'intérêt d'un plan de développement local pour une collectivité locale.

« Cet outil de planification, document référentiel des politiques opérationnelles de notre collectivité locale, devra désormais faire l'objet d'une appropriation sincère et renforcée dans la maîtrise des manoeuvres d'actions des mécanismes de gouvernance et de gestion, les gages d'une réussite certaine », a-t-il déclaré.

S'exprimant pour la circonstance, le maire de la ville de Pointe-Noire a rappelé que la lancinante question de l'amélioration du cadre de vie de la population se pose encore avec acuité.

« Ainsi, devant une telle réalité, la mairie de Pointe-Noire a plus besoin de nouer les partenariats dynamiques en vue de promouvoir son développement tous azimuts. C'est dans ce sillage que la mairie de Pointe-Noire et le Pnud ont pensé regarder au peigne fin les différents axes d'interventions se rapportant au protocole d'accord signé ensemble au cours de cette mandature, dans une approche incluant les Objectifs de développement durable, promouvant aussi la formation des agents municipaux avec les élus locaux », a-t-elle déclaré.

Pour le représentant résidant du Pnud au Congo, le plan de développement local est reconnu par les spécialistes comme un outil clé de la gestion éclairée et efficace des collectivités locales ainsi que des territoires pour le traitement de leurs problèmes de développement. Ce plan couvre différents domaines ou secteurs de l'assainissement, de la lutte contre le changement climatique, de l'offre des services sociaux de base, de l'urbanisme et de l'habitat, du développement culturel, de la modernisation de la gestion, de l'économie, de l'entrepreneuriat et autres.

« Il s'agit en fait d'habiliter les collectivités locales et les communautés à la base à prendre part, de façon déterminante, aux côtés de l'Etat central, à la réalisation des Objectifs de développement durable qui, par nature, doivent bénéficier à la population. Le développement local donne tout son sens à la décentralisation et constitue l'approche de la gouvernance des territoires qui ne doit pas demeurer l'affaire du pouvoir central ou du seul Etat central, mais être aussi l'affaire des gouvernements locaux, pour une plus grande efficacité du développement », a-t-il estimé.