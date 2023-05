Congo-Brazzaville: France Alumni Congo - La première édition vise la création d'un réseau mondial

La première édition de France Alumni Congo a été lancée à l'Institut français du Congo (IFC). EIle a regroupé des anciens étudiants congolais en France, donc les Alumni et les futurs étudiants, autour du Campus France dirigé par Solène Brunet, gérant du réseau mondial des Alumni. Le but visé étant de créer un réseau mondial.

Organisée à l'initiative du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ainsi que du ministère de l'Enseignement supérieur français et l'ambassade de France au Congo, la Journée France Alumni, le premier rendez-vous entre les anciens et futurs Alumni de Campus France Congo, a été une opportunité pour les Alumni de rejoindre un réseau mondial géré par Campus France. En effet, au cours de cette journée, il y a une dynamique alumni à valoriser, a précisé Solène Brunet, responsable de Campus France Congo.

« Il est important d'avoir un événement qui donne un petit peu le signal qu'on est prêt et qu'en France Alumni existe. Il y a cent cinquante événements dans tous les pays autour du monde à l'initiative du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de l'Enseignement supérieur français pour permettre aux Alumni, donc aux anciens étudiants internationaux, de pouvoir se réunir au sein d'un réseau fédérateur, en l'occurrence France Alumni, qui va leur permettre de se rejoindre pour faire du réseautage, pour être en lien également avec les entreprises et pour parler de l'employabilité une fois les études terminées. Pour le faire, nous avons fédéré une journée France Alumni ou "France Alumni day" dans le monde entier pour nous permettre de mettre en avant tout ce beau parcours », a-t-elle déclaré.

Solène Brunet a indiqué qu'il s'y tient également la présentation des thèses financées par l'ambassade de France au Congo. « Cette année, sont à l'honneur les Alumni boursiers du gouvernement français. Certes, on accueille tous les Alumni au sein de France Alumni Congo, mais ce qui est important à mettre en avant, c'est que courant cette première édition, il a été décidé par le gouvernement français de mettre en avant les boursiers anciens étudiants de l'enseignement supérieur français qui ont pour mission de pouvoir apporter un public qui est composé à la fois d'étudiants mais aussi d'anciens autres Alumni de l'enseignement supérieur français, de pouvoir leur apporter des réponses sur la suite des parcours sur l'employabilité, une fois de retour au Congo, et présenter les travaux qu'ils ont effectués en France, ce que leurs études leur ont permis d'acquérir», a-t-elle précisé.

Des discussions pour relancer la dynamique France Alumni Congo

La matinée de cette Journée France Alumni a été ouverte au public mais l'après-midi a été réservé aux Alumni, sur inscription. Il y a eu des discussions sous forme d'atelier sur l'employabilité, le retour, les activités souhaitées par les étudiants et que Campus France peut mettre en place avec eux. Ce type d'activités peut être du réseautage, des discussions, des débats d'idées à mettre en avant par des ateliers au cours de l'année. Tout cela pour permettre d'avoir des discussions en vue de relancer la dynamique France Alumni Congo et ensuite pouvoir aller plus loin et permettre d'avoir une plate-forme d'échanges, puisqu'il existe un site web : www.francealumnicongo.fr. ou l'adresse mail : francealumni@àifcongo.com. Ce site web est présent dans tous les pays et géré par Campus France. Il y a également une page ligne plus digne pour inciter tous les Alumni à se rassembler afin de pouvoir échanger entre eux et permettre la continuité de l'enseignement supérieur français.

En ce qui concerne le programme, la journée a commencé avec des ateliers secteurs sur l'environnement et un atelier secteur sur la santé. Deux Alumni ont présenté ce sur quoi ils ont travaillé, leurs fonctions actuelles, ce que leurs études en France ont apporté. Tout ceci pour partager leurs expériences au public, puis des questions leurs ont été posées. Il y a eu aussi la thèse en 180 secondes, une thèse de vulgarisation scientifique qui leur a permis d'exposer à un public qui n'est pas forcément connaisseur sur l'environnement scientifique afin de pouvoir acquérir ces connaissances.

Il s'agit des thèses que ces Alumni ont effectuées quand ils étaient en France ou dans le cadre de la coopération avec l'ambassade de France. Ensuite, ils ont eu un partage d'expériences en fin de matinée qui a permis au public, donc des futurs étudiants en France, de poser des questions pour leur permettre d'acquérir de l'expérience concernant les études en France. L'après-midi a été réservé aux Alumni invités qui ont échangé entre eux pour voir comment la dynamique France Alumni Congo va se poursuivre. L'un des participants, Géraldin Mibamona, étudiant en maintenance industrielle, n'a pas hésité de souligner que la journée France Alumni lui a permis de capitaliser les connaissances nécessaires pour sa carrière professionnelle.

« L'un des grands objectifs de cette journée est le réseautage puisque nous espérons que cet événement sera une occasion pour chacun de créer des liens », a réitéré Solène Brunet.