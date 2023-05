Congo-Kinshasa: Théâtre - Le spectacle 'Géométrie de vies' en tournée régionale

Le Collectif d'Art-d'Art, désormais établi à Mbanza-Ngungu, territoire du Kongo central, y offre deux représentations gratuites en guise de lancement ce week-end, avant Kinshasa, sa prochaine destination.

Ayant choisi de relocaliser la compagnie dont il est co-directeur avec Christiana Tabaro à Mbanza-Ngungu, depuis le second semestre de l'année dernière, Michael Disanka estime que près d'une année plus tard, il est temps de se familiariser avec leur nouveau public. Par dessus tout, il a souligné « l'importance pour D'art-d'art d'inscrire cette ville dans l'échiquier artistique du Congo », de sorte à leur faciliter une meilleure installation « en corrélation avec d'autres villes du pays comme Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Bukavu et Goma, notamment ».

Les représentations des 20 et 21 mai de Géométrie de vies à la cité de Mpete inaugurent donc le nouveau siège du Collectif d'Art-d'Art/Mbanza-Ngungu et marquent, dans le même temps, le début des premières congolaises du spectacle. La troupe qui a établi ses nouveaux quartiers sur l'avenue Lusawowo y lance sa tournée régionale qui inclut trois pays.

Il aura fallu moins d'une semaine pour préparer cette grande première qui tient à coeur le directeur artistique du Collectif d'Art-d'Art, Michael Disanka. En effet, depuis la première séance de répétition du 15 mai, le nouvel espace de travail de la troupe est traversé par une belle énergie motivée par la seule idée de ce rendez-vous avec les habitants de la cité de Mpete, loin de s'imaginer l'univers dans lequel vont les plonger les artistes. Géométrie de vies, ce spectacle d'ouverture écrit par le duo Michael Disanka et Christiana Tabaro qui l'a mis en scène et scénographié, est joué à quatre. Leurs complices habituels, le violoniste Kady Violon Vital et le xylophoniste Ta-luyobisa Luyobisa assurant le background musical de la création bien animée.

Au Courrier de Kinshasa, Michael Disanka a prévenu : « La tournée commencée à Mbanza-Ngungu précède l'étape de Kinshasa où nous serons les 16 et 17 juin ». Les deux dates seront une escale avant de poursuivre le périple dans « sept autres villes à travers trois pays ». Le comédien a du reste précisé que « Brazzaville et Bujumbura » font partie du voyage qui relance le Collectif d'Art-d'Art sur les scènes africaines. Néanmoins, Michael Disanka a rappelé que les premières congolaises de Géométrie de vies ont été précédées par des représentations déjà organisées l'an dernier. Elles succèdent aux « premières mondiales de juin 2022 au festival "Les rencontres à l'échelle", à Marseille, et les premières africaines aux "Récréatrales 2022", à Ouagadougou ».

Soulignons que le Collectif d'Art-d'Art mène la tournée régionale de Géométrie de vies avec le soutien des Studios Kabako de Kisangani, l'Institut français de Paris et de la compagnie sucrière Kwilu-Ngongo établie dans le territoire de Mbanza-Ngungu.