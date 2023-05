Congo-Brazzaville: Divertissement - « Zappe pas ton neveu » revient sur le petit écran

Avec le nouveau numéro tourné le 12 mai, l'émission culte d'humour animée par le Neveu National fait son retour à l'international dès ce 21 mai à 18h30 sur CDIRECT sur le canal 334 du bouquet Canal + après six ans d'interruption de diffusion locale.

« Je reviens après six ans d'interruption parce qu'il était nécessaire de se réinventer », a annoncé au Courrier de Kinshasa Daddy Mayuma, alias Neveu National. Il a précisé à cet effet : « J'ai tourné ma première émission le 12 mai, elle sera diffusée pour la première fois ce samedi 20 mai sur la chaîne YouTube Neveu National TV ». Mais ce n'est pas tout, car, a-t-il ajouté, « le dimanche, il sera diffusé sur CDIRECT, une chaîne du bouquet Canal+ à voir sur le canal 334 ».

Neveu National a tenu à rassurer ses nombreux fans privés de Zappe pas ton neveu qui n'avaient de cesse de réclamer son retour définitif. « C'est reparti ! », a-t-il dit d'un ton déterminé, soulignant : « Nous avions interrompu pour des raisons qui n'ont rien à avoir avec la profession, c'était vraiment d'ordre privé ». En effet, surpris du jour au lendemain de l'arrêt subit de ce programme qui bénéficiait pourtant d'une très belle audience à la télévision, les téléspectateurs désespérés de ne pas voir leur émission réapparaître au bout de six ans avaient fini par déchanter. De ce fait, Neveu National a soutenu : « Nous avons repris et je ne pense pas que nous allons arrêter ».

Toutefois, en ce qui concerne la fréquence de ses apparitions sur le petit écran, il précise : « C'est une grosse production. Ainsi, nous aurons au préalable une émission par mois et nous garantissons que la machine ne va plus s'arrêter ». Pour ce qui est du contenu, l'animateur indique : « C'est le même format, la même personne à la présentation avec les mêmes humoristes auxquels s'ajoutent des nouveaux ».

Sortir le petit enfant

Néanmoins, a-t-il annoncé, « le concept n'a certes pas changé mais il a évolué ». En plus « des nouveaux qui ont intégré la team, nous avons évolué de sorte à faire participer plus de monde ». Désireux déjà d'ouvrir son plateau à plus de personnes autrefois, Neveu National dit avoir enregistré plusieurs réticences. « Avant, il était difficile de recevoir plusieurs invités parce que les gens pensaient qu'ils allaient se faire ridiculiser sur un plateau et avaient peur. A présent, le concept est mieux compris. Ainsi, il y a notamment des avocats qui participent au premier numéro », a-t-il affirmé, ajoutant : « Je crois qu'au deuxième numéro, les téléspectateurs verront combien l'émission a vraiment évolué car elle est ouverte à tout le monde. Nous pourrons même recevoir le président de la République sur notre plateau ».

Pour définitivement éclaircir les zones d'ombre, Neveu National martèle : « "Zappe pas ton neveu", contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est un programme de divertissement et non un spectacle de one-man-show. Il offre un moment de détente et de récréation ». Réfutant l'allégation que Zappe pas ton neveu aurait un malin plaisir à tourner en bourrique ses invités, il affirme plutôt : « Le but de l'émission c'est de sortir le petit enfant qui loge dans chacun de nous ».