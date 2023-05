Cote d'Ivoire: Réforme des Coges - Le manuel de gestion revisité présenté aux collectivités territoriales

Les grandes lignes du manuel de gestion administrative, matérielle, financière et comptable des Comités de gestion des établissements scolaires (Coges) ont été présentées aux collectivités territoriales.

Réunis le 19 mai 2023, à la direction générale de la décentralisation et du développement local, à Abidjan, les représentants du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, et les collectivités territoriales ont planché sur les procédures de gestion des Coges à la suite des réformes.

Dans le manuel de gestion, les collectivités, à savoir les mairies (maires et conseillers municipaux) et conseils régionaux (présidents et conseillers régionaux) assurent la tenue des assemblées, président les assemblées électives et ordinaires des Coges. Leurs représentants sont les ordonnateurs des dépenses.

Les collectivités territoriales ont la responsabilité de créer des plantations et forêts, de rénover les salles de classe, créer des aires de jeux, des installations récréatives et sportives, construire des bâtiments administratifs à usage technique, créer et entretenir les réseaux d'assainissement, offrir le mobilier et les matériels scolaires, informatiques et biomédicaux, les cantines scolaires, assurer la rémunération de certains personnels, les installations de compteurs d'eau et d'électricité, notamment.

Lors de cette séance d'échanges et d'informations, le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Raoul Kouadio, a indiqué que « le manuel de procédures de gestion administrative, matérielle, financière et comptable des Comités de gestion des établissements scolaires, en élaboration, se veut un outil original, de gestion consensuelle, qui formalise le cadre de collaboration entre la direction de l'animation, de la promotion et du suivi des Coges (Daps-Coges) et les collectivités territoriales ».

En plus, le directeur de cabinet a conseillé aux responsables des collectivités territoriales de ne pas travailler en dehors des procédures. Il les a encouragés à la rigueur et à la probité parce que « sur cette question concernant la politique sociale du gouvernement, on ne transigera pas » avec les cas de mauvaise gestion. Parce que des sanctions, mais aussi des récompenses sont prévues.

Raoul Kouadio a souhaité que les élus et la Daps-Coges achèvent leurs consultations d'ici un mois pour que le manuel, validé, soit opérationnel à la prochaine rentrée scolaire.

Le directeur général de la décentralisation et du développement local, Dr Fidel Yapi, s'est réjoui de la rédaction de ce manuel de gestion.

« Ce manuel est le résultat de plusieurs ateliers dont les travaux du dernier tenu, à Agboville, du 27 au 30 novembre 2022, ont été restitués le 19 avril 2023, au cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. À cette occasion, il avait été fortement recommandé d'avoir une séance d'informations et d'échanges avec les collectivités territoriales », a rappelé le directeur du Daps-Coges, Kouamé Kouadio David.

L'élaboration de ce manuel intervient deux ans après l'interdiction par le gouvernement de toute levée de cotisations par les parents d'élèves pour tous types de travaux au sein des établissements, rappelle-t-on.

Les budgets des Coges sont alimentés par une subvention de l'État, la contribution des collectivités territoriales, les activités génératrices de revenus, des dons et legs.