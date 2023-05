Cote d'Ivoire: Importance de la semence dans la transformation agricole - Une campagne nationale de sensibilisation lancée

L'Association nationale des semenciers de Côte d'Ivoire (Anasemci), dans le cadre de son programme 2023, a lancé une « campagne nationale d'information et de sensibilisation à l'importance et l'impact de la semence pour la transformation du monde agricole et rural, et de l'économie nationale ».

Selon Azi Léopold, président de l'Association des semenciers de Côte d'Ivoire, pour permettre l'adhésion et la contribution des forces vives du monde agricole à la mise en place d'un secteur semencier performant et au relèvement des défis du développement durable de la Côte d'Ivoire, avec une grande transformation agricole et environnementale.

Il indique que sur le plan social, il s'agit d'apporter une contribution aux solutions factuelles à la pauvreté, à la misère, à la faim, au renforcement de l'espoir des jeunes et des femmes dans la réalisation du deuxième miracle économique et social ivoirien impulsé par le Président de la République.

Le secteur semencier réglementé est d'une importance capitale pour l'agriculture en général et particulièrement pour l'agro-industrie. Car, l'existence et la disponibilité de la semence de qualité reste déterminante pour les différentes filières agricoles, fait-il savoir.

La sensibilisation a pour finalité de changer les regards, les mentalités et finalement les comportements des individus concernant des enjeux distincts.