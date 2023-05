Congo-Kinshasa: Le président de la Cour constitutionnelle rassure l'opinion sur le contentieux électoral

La République démocratique du Congo (RDC) a organisé un colloque international sur le thème : juge constitutionnel et contentieux électoral. D'éminents juristes et professeurs de dix pays africains et de France ont ainsi participé à ces assises qui ont débuté jeudi 18 mai et pris fin samedi soir.

Joint par RFI, le président de la Cour constitutionnelle de la RDC, Dieudonné Kamuleta, a profité de l'occasion donnée par ce colloque pour rassurer l'opinion sur le contentieux électoral du scrutin du 20 décembre prochain.

« On ne pourra jamais faire l'unanimité, mais au moins ce qui est nécessaire et ce qu'on ne peut pas éluder et que, en tant que Cour constitutionnelle, nous ne pouvons pas baisser les bras. Notre rôle, c'est de faire en sorte que la loi suprême du pays soit respectée afin que l'équilibre entre les institutions soit garanti et surtout que les droits fondamentaux soient préservés pour que notre pays soit réellement un État de droit. »

« Le président Félix Tshisekedi ne m'a pas nommé. J'ai été élu. Le président de notre Cour constitutionnelle n'est pas nommé par le chef de l'État. Peut-être ne le savez-vous pas, j'ai été élu par mes pairs par 9 voix sur 9. C'est la première fois que cela arrive dans notre pays, et je pourrais même vous dire que, je le répète toujours, je suis magistrat de carrière. En fait, partout dans le monde, même là où les présidents sont nommés, cela n'empêche pas que les personnes qui sont investies de ce pouvoir puissent faire leur travail en âme et conscience. »

