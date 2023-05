Ghana: Chypre - Kingsley Sarfo désigné meilleur milieu de terrain du championnat

Le milieu de terrain ghanéen Kingsley Sarfo a reçu une reconnaissance bien méritée pour ses performances exceptionnelles dans le championnat chypriote cette saison.

Le joueur de 28 ans s'est imposé comme le meilleur milieu de terrain du championnat et a été récompensé pour sa contribution au succès de l'Apoel Nicosie.

Sarfo, qui a précédemment joué pour Malmo FF, a véritablement brillé avec le club chypriote, démontrant ses compétences et sa polyvalence sur le terrain. Ses performances exceptionnelles lui ont valu une place dans le onze type de la ligue, prouvant son impact constant tout au long de la saison.

Au cours de la saison 2022/23, Kingsley Sarfo a fait 29 apparitions pour l'Apoel. Il a réussi à marquer un but et délivrer trois passes décisives. Le milieu ghanéen a également été classé troisième meilleur joueur du championnat.

Actuellement, l'Apoel Nicosie occupe la deuxième place au classement du championnat, à deux journées de la fin.

Ghana and APOEL Nicosia star Kingsley Sarfo named best midfielder in Cypriot top-flight

READ: https://t.co/9hpSrpCIq3 pic.twitter.com/oEEdxxO83a

-- Kickgh.com ✪ (@Kickgh) May 20, 2023

Ghana international Kingsley Sarfo has been voted the Best Midfielder in the Cyprus League. Sarfo also made the Best XI of the league this season. 👏👏 pic.twitter.com/XrKpevwU5l

-- Saddick Adams (@SaddickAdams) May 13, 2022