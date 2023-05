Mali: Ligue 1 - Falaye Sacko et Montpellier sans pitié pour le FC Nantes

Plus rien ne va au FC Nantes qui se rapproche plus que jamais de la descente. Opposés à domicile à Montpellier ce samedi à l'occasion de la 36e journée de Ligue 1, les Canaris ont encore perdu. Pire, ils ont été corrigé 3-0.

Dans cette rencontre, ce sont les visiteurs qui ont ouverte le score à la 38e minute par Jordan Ferri, menant 1-0 à la pause.

A la reprise, le FC Nantes qui peinait à réagir, va encaisser un deuxième but à la 47e. Et alors qu'on croyait que le match va s'achever sur le score de 2-0, l'arrière droit malien Falaye Sacko va aussi participer à la fête de Montpellier en inscrivant le troisième but de son équipe à la 88e minute.

Cette défaite n'arrange aucunement les Nantais qui se maintiennent à leur 17e place de premier relégable et ne changeront pas de place quelque soit l'issue du match entre Auxerre, premier non relégable, et le PSG.