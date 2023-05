Nigeria: Nottingham Forest 1-0 Arsenal - Taiwo Awoniyi « offre » le titre de champion d'Angleterre à Man City

L'attaquant nigérian Taiwo Awoniyi a marqué le but de la victoire de Nottingham Forrest contre Arsenal (1-0) samedi, offrant à Manchester City le titre de champion de la Premier League 2022/23.

Le cinquième titre de Premier League en six saisons pour Manchester City a été confirmé après la défaite d'Arsenal face à Nottingham Forest (1-0).

La course au titre a effectivement pris fin avec la défaite des Gunners contre Brighton il y a une semaine, et City aurait eu l'occasion de terminer le travail dimanche en recevant Chelsea même si l'équipe de Mikel Arteta s'était imposée au City Ground.

Taiwo Awoniyi a donné l'avantage à Forest en première mi-temps (19e) ce qui a également assuré la sécurité des Reds League à un match de la fin.

Arsenal n'a remporté que deux de ses huit derniers matches, une série qui a coïncidé avec une série de 11 victoires de City en championnat, ce qui a permis aux champions d'assurer la première étape de ce qu'ils espèrent être une campagne triplement victorieuse, avec les finales de la FA Cup et de la Ligue des champions à venir le mois prochain.

Les Gunners se sont installés au City Ground avec Thomas Partey au poste d'arrière droit et Jakub Kiwior sur le flanc opposé, un système qui n'a pas vraiment porté ses fruits et qui leur a donné du fil à retordre dans leurs tentatives de briser la masse de maillots rouges.

Arsenal avait plus de 80 % de possession du ballon mais n'en faisait pas grand-chose. Gabriel Jesus se montrait parfois brillant à l'entrée de la surface, mais Forest n'a jamais semblé vouloir abandonner son avance.

Saka et ses coéquipiers n'avaient pratiquement rien proposé au cours des 90 minutes et les arrêts de jeu n'ont pas apporté de changement au score. Forest se maintient en Premier League, une année après sa montée.

