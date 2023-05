Burkina Faso: Une journée nationale de jeûne et de prières pour la paix

Au Burkina Faso, le gouvernement a organisé une journée nationale de jeûne et de prières pour la paix et la cohésion sociale ce samedi 20 mai.

Sur toute l'étendue du territoire, toutes les confessions religieuses et les coutumiers ont organisé des séances de prières et d'adoration pour la paix, dans le pays qui lutte depuis huit ans maintenant contre les groupes armés terroristes.

Les Burkinabè ont fait le jeûne et prier partout dans le pays. Comme à la fédération des églises et missions évangéliques de Ouagadougou où des milliers de fidèles se sont tournés vers Dieu pour la paix dans le pays. « Nous sommes des centaines, des milliers, aujourd'hui qui intercédons, qui faisons monter des requêtes vers le seigneur pour que la paix revienne au Burkina Faso, nous avons l'assurance que notre Dieu fera quelque chose, et qu'il fera des nouvelles choses pour le Burkina Faso », raconte une femme.

« Nous savons que dans peu de temps, poursuit un homme, ensemble encore, nous allons dire merci au seigneur parce qu'il est intervenu pour que réellement les gens puissent revivre, et ceux qui sont déplacés puissent retourner dans leurs localités respectives. »

« Retrouver la sécurité, la sérénité, la cordialité et le vivre ensemble harmonieux »

Plusieurs délégations composées de membres du gouvernement se sont rendues sur les différents sites de prières. Au niveau de la chefferie traditionnelle, c'est le ministre d'État Bassolma Bazié qui a conduit la délégation au palais du Mogho Naba, où il a remis des poulets pour accomplir le rituel coutumier : « Aujourd'hui a été choisi comme une journée nationale de prières et de jeûne afin d'intercéder auprès de nos ancêtres et des divinités, l'accompagnement nécessaire afin que notre pays puisse retrouver la sécurité, la sérénité, la cordialité et le vivre ensemble harmonieux. »

Les forces de défense et de sécurité ont également participé à toutes les séances de prières.