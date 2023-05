Congo-Brazzaville: Biodiversité - Le pays rappelle la nécessité de protéger et respecter la nature

Dans le cadre de la célébration, le 22 mai, de la Journée internationale de la biodiversité, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a rendu public, le 19 mai, un message dans lequel elle a indiqué que la solution et les initiatives innovantes existent déjà au Congo pour permettre la mise à jour de la stratégie et le plan d'action national pour la biodiversité.

« Chers compatriotes, la nature nous parle. Mais sommes-nous en mesure de l'écouter ? Le peu que chacun peut faire pour protéger la biodiversité, il faut le faire. Le caméléon change de couleurs pour s'adapter à l'environnement alors l'homme fait le contraire », a indiqué Arlette Soudan-Nonault.

Placée sur le thème « L'accord en action, reconstruire la biodiversité », cette édition, a estimé Arlette Soudan-Nonault, apporte un regain d'espoir puisque les gouvernements se sont réunis, en fin 2022, en vue d'adopter un cadre mondial pour la biodiversité. « Chers compatriotes, il y a désormais un véritable consensus scientifique pour lier les deux crises majeures de notre temps, à savoir le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité. Prenons le cas de nos forêts et nos tourbières du bassin du Congo. C'est ici que le stock de carbone qui permet de réguler la hausse de température et ici également que culmine la préservation de la biodiversité », lance -t-elle.

Elle a rappelé qu'il est important de respecter ceux qui vivent dans les forêts ainsi qu'aux environs des tourbières du fait qu'ils sont des acteurs et des co-auteurs de leur sauvegarde. « Ces Congolais et Congolaises connaissent leur environnement mieux que nul autre. On ne peut maîtriser la nature qu'en la respectant », a expliqué la ministre. Elle a par la même occasion rappelé les différentes initiatives que lance le Congo à travers le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, dans le but de lutter contre le changement climatique et protéger la biodiversité.