Afrique: MMA - L'association congolaise reçoit l'appui de la confédération africaine

La Confédération africaine et l'Association congolaise de mixte martial art (MMA) ont paraphé, le 16 mai, au siège de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécojuda), un ptotocole d'accord de reconnaissance dans lequel l'instance africaine s'est engagée à animer plusieurs stages au Congo pour assurer la vulgarisation de cette discipline peu connue au pays.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Jean Malanda, secretaire général adjoint de la Fécojuda à laquelle l'association congolaise est affiliée . « C'est un rêve qui devient une réalité. Par nos efforts, nous avons réussi à convaincre la confédération à déléguer un représentant dans un pays où le MMA n'a jamais existé. Nous aurons des stages de préparation. C'est important. Nous avons aussi l'obligation d'apprendre et de former les juges arbitres, entraîneurs et athlètes. Le travail à la base doit être fait, c'est-à-dire en initiant les tout petits » , a commenté Hurçus Samba, le président de l'Association congolaise visiblement satisfait de la reconnaissance de la Confédération africaine.

Au terme de cette signature, Me Baygon Bombomba, président de la Fédération de la République démocratique du Congo (RDC) qui a représenté la Confédération, a plaidé en faveur de la mise en place d'une fédération au Congo. « Je demanderai aux autorités de faciliter le changement de statut de cette association pour qu'elle devienne une fédération en vue de permettre à la confédération d'envoyer des experts pour assurer la formation des formateurs, des entraîneurs et arbitres. On ne peut pas pratiquer une discipline sans connaître l'arbitrage » , a-t-il expliqué.

La création de la fédération s'inscrit, selon lui, dans la vision de rendre les athlètes de l'Afrique centrale plus compétitifs. « Nous voulons que l'Afrique noire soit développée. Si tous les pays d'Afrique centrale ont des fédérations, cela va nous permettre d'être compétitifs » , a souligné Me Baygon Bombomba.

La confédération a rassuré quant à l'appui matériel. La dotation en protège-pieds et dents ainsi que des gants se fera dans les brefs délais. « Le reste viendra avec le temps. Ce qui est plus important, c'est la cage. Le MMA doit se faire dans une cage, pas sur le sable ou dans un dojo. Le plus important est de savoir comment ramener une personne à terre » , a précisé le président de la Fédération de la RDC.