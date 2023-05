Congo-Kinshasa: BCNUDH/BTK - Lancement de la campagne de célébration de 75 ans des Droits de l'Homme

Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH), avec le Bureau de terrain de Kinshasa (BTK), a lancé, le 19 mai 2023 à la Place des évolués, dans la commune de Gombe, la campagne pour la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Le bourgmestre de la commune de Gombe, Léopold Manzambi Nzola, a réhaussé de sa présence la manifestation, ainsi que le coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme, Me Chevalier Kwete. Quelques inspecteurs de la police nationale, des organisations de la société civile, des étudiants et écoliers académiciens, etc., ont également pris part à l'événement.

Le coordonnateur du BTK/BCNUDH, Saliou Dialo, a souligné : « La Déclaration universelle des droits de l'homme est l'un des documents les plus extraordinaires et importants adoptés par les Nations unies à ce jour. Elle a été rédigée par un monde blessé par la guerre comme un remède prescrit par les Etats pour protéger leurs populations contre les pires drames et omissions... La Déclaration universelle des droits de l'homme est un engagement pour la justice, la paix, l'égalité et la dignité. Les droits qui y sont proclamés sont les idéaux communs à atteindre par toute la nation ».

Il a rappelé que le 10 décembre 2023, la Déclaration universelle des droits de l'homme totalisera 75 ans depuis son existence en tant qu'instrument juridique le plus fortement inspiré par plusieurs autres instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux. Pour célébrer cet anniversaire, les Nations unies ont décidé de lancer une campagne annuelle dénommé « Initiative droits humains 75 ».

En République démocratique du Congo (RDC), « Initiative droits humains 75 » sera célébré autour de trois principaux objectifs axés sur l'universalité, le progrès et l'engagement de promouvoir l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme. Il s'agira de faire l'état des lieux, de dresser le bilan et les perspectives de la situation des droits de l'homme dans le pays et de jeter un regard pour l'avenir ; de renforcer l'écosystème des droits de l'homme, en travaillant avec tous les partenaires étatiques et non étatiques, notamment en donnant un nouvel élan à l'éducation aux droits de l'homme et en mobilisant la jeunesse.

Saliou Dialo a fini son allocution par la demande du BCNUDH formulée aux autorités du pays, aux activistes des droits humains, et aux clubs des droits de l'homme des universités de Kinshasa afin de contribuer efficacement à la protection et à la promotion de ces droits grâce à des actions immédiates à moyen et à long termes, de responsabiliser la population à travers les sensibilisations à affirmer leurs droits afin d'amener l'Etat à respecter ses obligations en la matière et d'application de la loi.

Corine Nguengang de la BCNUDH a brossé le programme de la campagne qui se déroulera à travers le pays, faisant l'économie de quelques activités articulées sur la vulgarisation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, document traduit en plus de 500 langues à travers le monde. Elle a aussi parlé de la campagne au niveau des plateformes digitales, la vulgarisation sur des grands panneaux à travers la ville, la conception des spots à projeter dans les médias.

Corine Nguengang a également mentionné l'appui du BCNUDH de toutes les actions de sensibilisation et de mobilisation que vont mener toutes les parties prenantes. Le BCNUDH envisage aussi de lancer une large consultation nationale sur le thème « Signification et perspectives des droits de l'homme en RDC», une conférence-débat sur les droits de l'homme 75 ans après, un plaidoyer pour la mise en place d'un mécanisme de prévention de la torture. Une brochure sera éditée sur la présence du BCNUDH en RDC depuis1996 jusqu'à aujourd'hui. Le bilan de la campagne « Initiative droits humains 75 » sera faite en décembre prochain.

Le bourgmestre de la commune de Gombe, Léopold Manzambi, a souhaité pleins succès à la campagne, avant de rappeler que les droits humains sont un signe de temps dans ce sens qu'ils ont été inspirés par les leçons tirées de l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale. « Il est vrai que nous ne vivons pas dans un monde parfait en termes de droits de l'homme, vu la hausse de l'insécurité à la base des violations flagrantes de ces droits du fait des guerres et du terrorisme qui sévissent dans certains coins de la planète.

Cependant, des efforts louables sont fournis de la part des décideurs pour que les droits humains soient respectés et opposables à tous. Dans cette optique, le gouvernement de la République a décidé d'intégrer, il y a plus de cinq ans, le service des droits humains au sein des entités territoriales décentralisées, le cas de commune », a laissé entendre l'autorité urbaine de la commune de Gombe.

Des intervenants de la société civile ont abordé la question de l'insécurité aux encablures de Kinshasa qui fait aussi partie des violations des droits de l'homme. Enfin, des académiciens ont commenté quelques-uns des trente articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme.