Afrique: CAN-U17 - La formation, clé de réussite du football national

Casablanca — En terminant à la deuxième marche du podium de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) des moins de 17 ans, la sélection marocaine a démontré, encore une fois, que la formation et l'encadrement adéquats sont les clés de voûte pour la réussite de toute stratégie sportive.

Lors de cette CAN, les Lionceaux de l'Atlas ont forcé le respect et donné une belle image du football marocain qui règne désormais au firmament du ballon rond continental, grâce en particulier aux exploits des sélections et clubs marocains.

Derrière ces prouesses, figure une politique sportive bien ficelée mise en place à la faveur d'une vision royale clairvoyante qui place la jeunesse au centre des intérêts. Ainsi, l'Académie Mohammed VI de football, aux côtés des autres académies relevant des clubs nationaux, a volé la vedette lors de cette compétition, à travers la présence de neuf joueurs issus de cette infrastructure sportive.

Déjà lors du Mondial-2022, cette enceinte sportive moderne, qui allie sport et études, a été sous les feux de la rampe, grâce à l'exploit historique des Lions de l'Atlas qui se sont qualifiés en demi-finales, un niveau jamais atteint par une sélection arabe ou africaine.

L'épopée du Onze national au Mondial qatari, où les hommes de Oualid Regragui ont atteint les demi-finales après un parcours historique et exceptionnel, a été en grande partie le fruit de cette stratégie proactive qui a mis en place les moyens nécessaires pour la formation de jeunes joueurs qui font désormais les beaux jours des plus grands clubs européens, à l'instar de Youssef En-Nessyri avec le FC Séville, Nayef Aguered avec West Ham, ou encore Azzeddine Ounahi avec l'Olympique de Marseille.

Cette politique de formation et de mise en place des installations sportives de haut niveau s'est également manifestée à travers l'inauguration du Complexe Mohammed VI de football.

Ainsi, dans le cadre de Sa Haute Sollicitude envers le football national, SM le Roi avait procédé, le 09 décembre 2019 à Salé, non loin de l'Académie Mohammed VI de Football, à l'inauguration du Complexe Mohammed VI de Football, une structure intégrée dédiée à la performance et à l'excellence, qui joue un rôle complémentaire dans le développement du football national.

Un concentré d'expertise et de savoir-faire, le Complexe Mohammed VI de Football, édifié sur un terrain de 29,3 ha, est destiné à accueillir les équipes nationales en stages de préparation, ainsi que les équipes nationales étrangères qui désirent effectuer leurs stages de concentration au Maroc.

Ce complexe, réalisé par la Fédération Royale Marocaine de Football, traduit la Haute sollicitude dont le Souverain n'a eu de cesse d'entourer le sport et la jeunesse et Sa volonté d'assurer aux professionnels du football national toutes les conditions de réussite et de succès, afin qu'ils puissent représenter leur pays comme il se doit.

Ces efforts commencent à porter leurs fruits. Ainsi, le football national a connu ces dernières années un succès tous azimuts au niveau de toutes les catégories, à l'instar de l'équipe féminine et l'équipe de futsal, ainsi que les clubs nationaux qui participent aux championnats et coupes continentaux.