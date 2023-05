Maroc: Académie Mohammed VI de football, clé du succès des sélections nationales aux échelons mondial et continental

Casablanca — L'Académie Mohammed VI de Football, inaugurée en 2010 par SM le Roi Mohammed VI, se veut la clé du succès fulgurant, ces dernières années, des sélections nationales aux niveaux mondial et continental, favorisant l'émergence d'une génération de joueurs qui s'illustrent en Europe.

Outre son programme de référence en matière de formation des joueurs, elle sert de pépinière pour les talents en herbe, dont certains forment aujourd'hui l'ossature de l'équipe nationale A qui a atteint les demi-finales de la dernière Coupe du monde (Qatar-2022), un exploit jamais atteint par une équipe nationale arabe ou africaine.

L'exploit étincelant des Lions de l'Atlas au mondial qatari est le fruit d'un travail de longue haleine et d'un investissement dans la formation des joueurs, notamment au sein de l'Académie Mohammed VI de Football qui fournit des efforts colossaux dans ce sens, eu égard à la qualité de la formation qui y est dispensée et qui forme les grands joueurs de l'avenir.

A cet égard, les joueurs Youssef En-Nesyri (FC Séville), Nayef Aguered (West Ham United) et Azzeddine Ounahi (Olympique de Marseille), outre le gardien de but du Wydad de Casablanca, Reda Tagnaouti, sont des lauréats de cette infrastructure footballistique qui allie sport et études.

L'académie, qui a vu le jour à la faveur de la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI visant le développement du sport en général, et du football en particulier, a également laissé son empreinte lors de la Coupe d'Afrique des Nations U17, qui a pris fin vendredi soir à Alger.

En effet, cette compétition continentale, qualificative pour le mondial 2023 de la catégorie, a été marquée par la présence de neuf joueurs dans la liste des 26 convoqués pour ces joutes.

Lors de la finale face au Sénégal, le premier but des nationaux a été l'oeuvre d'Abdelhamid Aït Boudlal qui n'est qu'un pur produit de l'Académie Mohammed VI de football. En dépit de leur jeune âge, les joueurs marocains se sont illustrés par leur talent, esprit combatif et discipline tactique tout au long de cette compétition.

A la faveur de ce nouvel exploit, le football national écrit une nouvelle page de gloire dans son histoire riche en épopées et distinctions, confirmant encore une fois la domination des sélections et clubs marocains sur la scène continentale.

En définitive, le succès remarqué du football marocain n'est en aucun le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail soutenu de la part des responsables du ballon rond national et d'une bonne gouvernance, en phase avec la vision clairvoyante du Souverain.

La création de l'Académie Mohammed VI de Football, qui a mobilisé des investissements de l'ordre de 140 millions de dirhams, est l'expression de la Haute Sollicitude accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la question sportive en général, et au développement de la pratique footballistique en particulier.

S'étendant sur une superficie d'environ 18 hectares, l'Académie Mohammed VI de Football a pour objectif de contribuer à la sélection et à la formation de footballeurs de haut niveau.

L'Académie Mohammed VI de Football a été construite et équipée selon les standards en vigueur dans les centres de formation professionnelle européens de classe mondiale, avec comme objectif être à l'écoute de la jeunesse marocaine et lui assurer les conditions idoines pour l'acquisition d'une formation sportive académique lui permettant d'évoluer au sein des plus grands clubs de football au Maroc et en Europe.

Répondant aux normes internationales en la matière et offrant un cadre adapté, ainsi que des conditions de confort et de sécurité optimales, l'Académie Mohammed VI de football permet la formation de jeunes pour le football d'élite aussi bien au Maroc qu'à l'étranger.