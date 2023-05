Maroc: Les académies de football, à leur tête l'AMF, jouent un rôle primordial dans la formation des joueurs de haut niveau (responsable)

Rabat — Les académies de football dont dispose le Royaume jouent un rôle central dans la formation des joueurs de haut niveau, a affirmé Abdelouahed Zemrat, responsable de la formation au sein de l'Académie Mohammed VI de football (AMF).

Depuis déjà cinq ans, la politique de formation prônée par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a commencé à porter ses fruits, à travers les académies, à leur tête l'Académie Mohammed VI de football, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP, relevant que ce constat se manifeste à travers le nombre de joueurs évoluant au sein des différentes sélections et clubs nationaux.

L'inauguration de l'Académie Mohammed VI de football par SM le Roi Mohammed VI en 2010 et l'adoption d'une stratégie de formation de haut niveau ont ouvert la porte à la création d'autres académies relevant des clubs nationaux, à l'image du FUS de Rabat, de l'AS FAR, du Raja et du Wydad de Casablanca, de la Renaissance Berkane et du Hassania d'Agadir, dans la perspective de doter d'autres clubs nationaux de leurs propres académies.

Le rôle de l'Académie Mohammed VI de football, a poursuivi M. Zemrat, ne se limite pas à la formation des joueurs, mais s'intéresse aussi à leur accompagnement et suivi tout au long de leur carrière sportive et accès au professionnalisme, au Maroc et à l'étranger.

Le nombre des lauréats de l'académie est énorme et couvre toutes les catégories d'âge (des U15 aux U23), qui ont vu l'émergence de grands joueurs comme Youssef En-Nessyri, Nayef Aguered, Reda Tagnaouti, Sayfeddine Bouhara et Abdellah El Haimoud, a-t-il dit.

Selon lui, environ 60 pc des joueurs convoqués au sein des sélections et équipes nationales sont issus de l'académie Mohammed VI de football, ce qui dénote du succès du modèle de formation pédagogique, physique et mental au sein de cette infrastructure sportive.

La création de l'Académie Mohammed VI de Football, qui a mobilisé des investissements de l'ordre de 140 millions de dirhams, est l'expression de la Haute Sollicitude accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la question sportive en général, et au développement de la pratique footballistique en particulier.

S'étendant sur une superficie d'environ 18 hectares, l'Académie Mohammed VI de Football a pour objectif de contribuer à la sélection et à la formation de footballeurs de haut niveau.

L'Académie Mohammed VI de Football a été construite et équipée selon les standards en vigueur dans les centres de formation professionnelle européens de classe mondiale, avec comme objectif être à l'écoute de la jeunesse marocaine et lui assurer les conditions idoines pour l'acquisition d'une formation sportive académique lui permettant d'évoluer au sein des plus grands clubs de football au Maroc et en Europe.