Maroc: Les académies de football, passerelle des talents vers la réussite

Casablanca — Les académies de football se sont imposées dernièrement comme des espaces adéquats pour sélectionner les jeunes talents et les préparer à intégrer le monde du professionnalisme.

Avant la création de ces académies, la découverte des jeunes talents se faisait au hasard lors des tournois de quartiers qui se jouaient dans des espaces inappropriés.

Mais vu le progrès qu'ont connu les centres de football dans le monde, l'idée de créer des académies au Maroc commençait à se concrétiser, ce qui a permis de combler le vide en termes d'infrastructures de formation footballistique de base.

De ce fait, les clubs ont commencé à s'intéresser à ces académies et aux joueurs qu'elles forment, s'attachant leurs services et leur offrant un nouvel espace de développement de leur talent.

Le succès du football marocain est dû, en grande partie, à l'intérêt accordé par la Fédération royale marocaine de football à l'ensemble des sélections nationales, toutes catégories d'âge confondues, et au travail engagé à court, moyen et long termes pour préparer la relève, avec comme réalisation la plus importante la création de l'Académie Mohammed VI de football.

Il s'agit d'un projet qui vise à promouvoir et développer le football par la sélection de joueurs talentueux, dont certains constituent l'ossature de l'équipe marocaine demi-finaliste du Mondial-2022, une première sur les plans arabe et africain.

L'équipe A n'est pas la seule à avoir bénéficié de ce travail, mais également les autres catégories, à l'instar des U17, auteurs d'un parcours exceptionnel en Coupe d'Afrique des Nations jouée en Algérie.

Le succès remarqué du football marocain n'est en aucun le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail soutenu de la part des responsables du ballon rond national et d'une bonne gouvernance, en phase avec la vision clairvoyante du Souverain.

La création de l'Académie Mohammed VI de Football, qui a mobilisé des investissements de l'ordre de 140 millions de dirhams, est l'expression de la Haute Sollicitude accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la question sportive en général, et au développement de la pratique footballistique en particulier.

S'étendant sur une superficie d'environ 18 hectares, l'Académie Mohammed VI de Football a pour objectif de contribuer à la sélection et à la formation de footballeurs de haut niveau.

L'Académie Mohammed VI de Football a été construite et équipée selon les standards en vigueur dans les centres de formation professionnelle européens de classe mondiale, avec comme objectif être à l'écoute de la jeunesse marocaine et lui assurer les conditions idoines pour l'acquisition d'une formation sportive académique lui permettant d'évoluer au sein des plus grands clubs de football au Maroc et en Europe.

Répondant aux normes internationales en la matière et offrant un cadre adapté, ainsi que des conditions de confort et de sécurité optimales, l'Académie Mohammed VI de football permet la formation de jeunes pour le football d'élite aussi bien au Maroc qu'à l'étranger.

Après 12 ans de travail cette structure commence à donner ses fruits grâce à ses lauréats, comme Youssef En-Nesyri (FC Séville), Nayef Aguered (West Ham United), Azzeddine Ounahi (Olympique de Marseille) et le gardien de but du Wydad de Casablanca, Reda Tagnaouti, chez les seniors, et Taha Benghozil, Hamza Kouotune, le capitaine Abdelhamid Aït Boudlal et Adam Chakir, entre autres, chez les U17.