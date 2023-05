Tunisie: ESS - Un match piège

Un déplacement périlleux attend les joueurs de l'Etoile du Sahel. Les Cigognes sont intraitables à Béja, redoutables et coriaces. Gare au piège !

Affronter l'Olympique de Béja, à une semaine de sa finale de Coupe de Tunisie, est synonyme d'un match piège par excellence. Il y a des matchs qu'il faut savoir gagner, quitte à sacrifier la manière, pour cumuler des points. Dans un pareil contexte, seul le résultat compte. L'ESS, qui totalise 5 victoires dans ces play-offs, doit rester en bon ordre de marche. Se mobiliser sur le terrain et retrouver toute la concentration requise.

Ces derniers jours, les festivités du club bientôt centenaire qui a célébré ses 98 ans d'existence ont mobilisé de nombreux anciens joueurs. Ces derniers ont lancé des messages de soutien et d'encouragement aux joueurs dans leur marche vers le retour dans l'élite nationale, à travers l'obtention de meilleurs résultats sportifs. En attendant, les entraînements se déroulent avec concentration et rigueur pour la majorité des joueurs, à l'instar de Youssef Abdelli ou Fehmi Ben Romdhane.

Parfois tout sourire, comme le trio étranger africain ou le portier Ali Jemal qui se démènent pour sortir bénéficiaires des efforts et des exercices au stade M'hamed Maârouf. Plus encore, le retour de Yassine Chikhaoui aux entraînements est de nature à rehausser le moral du groupe qui pourra éventuellement compter sur son maestro lors des derniers matchs.

La même ossature

La formation rentrante commence à se consolider à chaque match avec les pistons habituels, si bien qu'il ne faut pas s'attendre à trop de surprises. La régularité de certains joueurs, notamment à vocation offensive, donne une marge d'assurance devant. Le néo-buteur Chamakhi, qu'on n'a plus revu à pareille fête, est une nouvelle solution en attaque aux côtés des étrangers tels Boutméne, bon mais moins efficace ou encore Bongonga. Ali Jemal, qui enchaîne un second match plein sans encaisser de but retrouve de bonnes sensations en n'ayant encaissé qu'un but en 3 matchs.

En défense, Zied Boughattas. Jasser Khemiri et Alaya Brigui sortent du lot. Un autre défenseur devrait débuter à leurs côtés, soit Naouali ou Ghedamsi ou un joueur relancé. Mbé, Sidibé, qui a refoulé le gazon, Ben Hassine et Hamza Jelassi sont au service du coach pour occuper le milieu du terrain. Devant, il y a l'embarras du choix avec Boutméne, Oussama Abid et consorts.

En fonction des suspensions pour avertissement même si les Etoilés n'ont récolté aucun carton lors du dernier match face à l'USBG et de l'indisponibilité de certains joueurs comme Houssem Ben Ali, Faouzi Benzarti va arrêter son onze de départ. Le plus compétitif pour ramener un bon résultat hors de ses bases. Dans un communiqué, on apprend que le public étoilé ne pourra finalement pas se déplacer au stade Boujemaa Kmiti «malgré les efforts considérables déployés par le comité de l'Olympique Béja afin de permettre aux supporters de l'ESS d'assister à la rencontre». Il a été décidé que le match se déroulerait «sans la présence du public invité et que le public local suffirait». Une explication peu convaincante et qui laisse les supporters à quai...