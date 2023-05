Tunisie: Ligue 2 | 21e journée - Destin en main pour EGSG et l'ASM

La JSK et le CSHL espèrent un coup de pouce du destin.

On approche du dénouement du championnat de la Ligue 2 avec une avant-dernière journée qui s'annonce décisive en haut et en bas de la hiérarchie. Avant l'ultime ronde, qui livrera son verdict bientôt, place donc, aujourd'hui et demain, de la 21e journée qui nous propose des matchs couperets. Cet après-midi dans le groupe B, le CSHL doit gagner et attendre un écho favorable du stade de Gafsa où EGSG reçoit l'ASD.

Attendre un destin favorable, mais aussi gagner tout d'abord à la réception de Msaken, les Verts doivent maximiser pour ne pas se faire distancer. Sur le podium toujours, l'ESZ évoluera sans pression face au SC Moknine, sachant que Zarzis compte cinq longueurs d'avance sur la JSO, club situé au pied du podium. Quant à la JS d'El Omrane, elle doit valoriser en recevant la Stayda, une formation qui la talonne.

Mission impossible pour Bembla et les « 3S » ?

Passons aux médians et aux mal classés à présent. Le match de la dernière chance se profile pour les «3S» au révélateur de Kalaâ Sport, lui aussi exposé au classement. Quant au SCBA, il doit battre les Fatimides de Mahdia s'il veut garder une certaine hauteur par rapport au magma de la hiérarchie. Demain, place au déroulement des rencontres du groupe A avec une ASM qui caracole devant la JSK. Dans le sillage du leader marsois, le dauphin aghlabide est dos au mur : il doit battre Jendouba et espérer un «coup de pouce» de la part de l'ASOE.

Toujours en haut du pavé, un périlleux déplacement attend le CS Korba chez les Insulaires de l'ES Jerba, 3e au classement, alors que Korba est au pied du podium. Podium en jeu donc pour ce match. Ça se bouscule d'ailleurs en première partie de tableau avec Radès et Rogba, eux aussi concernés par la 3e place en jeu. L'ES Rogba ira défier Bembla, quasiment condamné au purgatoire, alors que l'ES Radès se déplacera à Mehamedia, avant-dernier. Enfin, entre Zliza et Médenine, le match s'annonce équilibré entre deux équipes situées sur la même longueur et pas encore sorties d'affaire...

Le programme

Aujourd'hui - Groupe B

EGS Gafsa-AS Djerba

CS Hammam-Lif-CS Msaken

JS Omrane-Stade Gabésien

SC Ben Arous-EM Mahdia

SSS-Kalaâ Sport

ES Zarzis-SC Moknine

Coup d'envoi : 16h00

Demain - Groupe A

AS Oued Ellil-AS Marsa

JS Kairouanaise-JS

AS Mehamedia-ES Radès

CS Bembla-ES Rogba

AS Gabès-OM

ES Jerba-CS Korba