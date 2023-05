Tunisie: Athlétisme | 1er championnat arabe U23 à Tunis - 216 athlètes de 17 pays attendus

Une bonne représentation pour cet événement.

Pas moins de 216 athlètes de 17 pays prendront part à la première édition du championnat arabe d'athlétisme des moins de 23 ans, qui aura lieu à partir d'aujourd'hui et jusqu'au au 24 mai au stade d'athlétisme de Radès, ont annoncé les organisateurs, lors d'une conférence de presse, en présence des représentants de l'Union arabe de la discipline et des champions olympiques Mohamed Gammoudi et Habiba Ghribi.

Le président de la Fédération tunisienne d'athlétisme (FTA), Khaled Amara, a souligné à cette occasion que «l'instance tunisienne a veillé à inclure une compétition dédiée à la catégorie des moins de 23 ans dans le calendrier annuel de l'Union arabe».

Il a précisé que ce genre de compétition «offrira l'occasion de détecter de nouveaux talents arabes et d'améliorer leurs performances en vue d'honorer l'athlétisme arabe sur la scène internationale».

Le dirigeant tunisien n'a pas manqué de saluer l'Union arabe de la discipline pour avoir introduit ce championnat dans son calendrier international de 2023 et dont les résultats compteront dans le classement mondial des athlètes, permettant aussi aux lauréats de prendre part aux championnats du monde prévus en août prochain à Budapest (Hongrie).

40 athlètes tunisiens

De son côté, le président de l'instance arabe, Habib Ibn Ali Al-Rabaane, s'est dit «confiant quant à la capacité de la Tunisie d'assurer la réussite de cette première édition qui sera», a-t-il ajouté, « une occasion d'acquérir plus d'expérience aussi bien au niveau de l'organisation qu'au niveau sportif. Le championnat sera d'un niveau technique élevé d'autant plus que ses résultats seront comptés par la Fédération internationale d'athlétisme pour la qualification aux championnats du monde», a-t-il ajouté.

Le dirigeant arabe a, par ailleurs, affirmé que la Tunisie est capable de relever ce défi et d'abriter un championnat du monde pour être le deuxième pays arabe après le Qatar en 2019 et le premier pays maghrébin et africain à organiser la compétition phase de l'athlétisme mondial.

Pour sa part, le Directeur technique national de la FTA, Hammadi Ben Saïd, a déclaré que la Tunisie sera représentée par 40 athlètes (20 filles et 20 garçons). Il demeure confiant quant aux chances des représentants tunisiens de monter sur le podium.

Il a estimé que ce championnat arabe «sera une occasion de découvrir de nouveaux champions», affirmant que «la sélection tunisienne U23 constitue le noyau des sélections nationales seniors qui bénéficieront de plus d'encadrement lors des trois prochaines années».

Voici la liste des pays engagés : Tunisie, Qatar, Arabie Saoudite, Irak, Oman, Bahrein, Koweit, Yémen, Egypte, Liban, Djibouti, Somalie, Algérie, Maroc, Soudan, Libye et Emirats Arabes.