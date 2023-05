Ile Maurice: Concerts perturbés | Jimmy Veerapin de Culture Events - «Monn anvi kone kot sa monn fote ?»

À la place du métal c'est le silence qui a résonné. C'était le samedi 6 mai dernier, avec l'annulation du concert Maytal, proposé par Culture Events, au Café du Vieux-Conseil. Une interdiction faute d'avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires, selon la police.

Parmi les contradictions dans cette affaire, d'un côté, la police affirmant que l'organisateur n'aurait pas eu l'autorisation de la Mauritius Society of Authors (MASA) et de l'autre, la MASA confirmant que Jimmy Veerapin (qui est aussi membre du board de la MASA) a obtenu un permis en bonne et due forme.

«À partir de lundi, j'aurais des rencontres avec les autorités pour tirer les choses au clair»

L'organisateur, Jimmy Veerapin, s'était fait discret depuis. Hier, il nous a simplement expliqué : «à partir de lundi, j'aurais des rencontres avec les autorités pour tirer les choses au clair. Monn anvi kone kot sa monn fote. Avec Maytal, je me suis rendu compte que tout ce que l'on essaie de mettre en place dans le domaine culturel, li pa dan sir». Il rappelle que Maytal n'est pas le premier concert que Culture Events organise au Café du Vieux-Conseil. «Nous n'avions jamais eu de problème auparavant». Le Café du Vieux-Conseil «se mo baz travay sa», affirme-t-il.

«Je dois la protéger».

Est-ce que Maytal et l'Underground Festival seront à nouveau programmés ? Les activités n'y reprendront que «début novembre ou début décembre». Pourquoi plus de six mois d'attente ? L'organisateur, qui a repris le Café du Vieux-Conseil en août 2022, affirme que les rénovations n'y sont pas encore terminées. «Kout boukou kass sa», confie-t-il. Alors qu'avec les concerts, «perdi kass sa». Comme il finance seul les travaux, il se concentre sur ses autres activités dans l'événementiel, notamment les soirées d'entreprises.