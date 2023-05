Ile Maurice: Anse-la-Raie| «Rodéo» sauvage à la plage - Les conducteurs identifiés par la police toujours pas inquiétés

Deux véhicules ne cessaient de faire des va-et-vient sur le bord de mer samedi dernier. Or, «certaines personnes ont oublié qu'elles vivent en société dans un environnement fragile», regrette l'océanographe Vassen Kauppaymuthoo.

Leur vidéo ne cesse de faire le buzz sur les réseaux sociaux depuis dimanche dernier. Deux conducteurs, l'un au volant d'une Audi et l'autre d'un 4x4, ont été filmés et leur vidéo transmise par un internaute alors qu'ils s'adonnaient à un «rodéo» sur la plage d'Anse-La-Raie et sur la vase présente lorsque la mer s'est retirée pendant la marée basse. Cette scène plutôt rare s'est déroulée le samedi 13 mai, et la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux le lendemain soir.

Par la suite, de nombreux internautes ont exprimé leur consternation et leur colère face à ce comportement «irresponsable», demandant à la police de prendre les mesures nécessaires. «Totalement irresponsable», a écrit un internaute. «Illegal. He is destroying the ecosystem», a commenté un autre. Pourquoi aussi s'adonner à un tel comportement, au volant d'un véhicule «si coûteux», alors que l'on sait que l'eau de mer a des effets néfastes sur un véhicule ? se sont interrogés les gens. «I'm guessing the owner took out the anti-corrosion package at Audi?» a même demandé un internaute, de manière sarcastique.

Or, il ne faut pas ignorer que de telles pratiques ont également un effet néfaste sur notre écosystème marin, comme l'estime Vassen Kauppaymuthoo, ingénieur environnemental et océanographe. «Conduire en dessous de la ligne des hautes marées, c'est-àdire dans la zone intertidale, cause une déstabilisation du substrat et la mort des organismes benthiques (ceux qui vivent dans le sable), tout en causant une pollution de l'eau de mer avec les hydrocarbures (huiles de graissage et essence/diesel)», nous explique-t-il.

Par ailleurs, à un moment où la prise de conscience de la dégradation de l'environnement est plus que jamais nécessaire et où les efforts collectifs doivent être orientés vers la protection de l'environnement, ce type de comportement va à l'encontre de toutes les règles établies. «Un tel comportement a également été constaté sur diverses autres plages, comme à La Prairie.

Je pense que cette dégradation du comportement doit être sévèrement punie afin de servir d'exemple. Il ne s'agit plus ici non seulement d'un manque de conscience environnementale, mais également de manifestation d'un malaise social généralisé où certaines personnes ont oublié qu'elles vivent en société dans un environnement fragile. C'est le moment de faire un exemple fort de cette situation», confie Vassen Kauppaymuthoo.

Même si aucun nageur n'était présent à l'heure où ce «rodéo» a été fait, il est à noter que les dérapages et les courses sont interdits sur les plages. La police nous affirme qu'une enquête a été ouverte à ce sujet. «Les conducteurs ont déjà été identifiés à ce stade. Toutefois, ils n'ont pas encore été convoqués pour un statement. L'enquête est en cours», nous dit-on.