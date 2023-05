Ile Maurice: Sièges déclarés vacants - Trois ex-conseillers municipaux de l'alliance Lepep essuient un revers

Deux ex-conseillers municipaux à Curepipe, Anuraja Bhinda du MSM et Ashley Mungapen du Muvman Liberater (ML), ainsi que Maynanda Rajaratnam, ex-conseiller municipal du MSM à Vacoas-Phoenix, avaient logé une demande en Cour suprême pour contester la décision déclarant leur siège de conseillers municipaux vacants en août 2021. Ils avaient perdu leur siège quand ils ont quitté leur ancien parti pour rejoindre le Rassemblement Mauricien de Nando Bodha. Ils avançaient toutefois n'avoir jamais démissionné des instances de leur parti.

Dans un jugement rendu vendredi, les juges Iqbal Maghooa et Patrick Kam Sing ont rejeté leur demande concluant qu'une fois que le Chief Executive de la municipalité est informé par le leader d'un parti qu'un conseiller n'appartient plus à la bannière sous laquelle il a été élu, il ne peut plus occuper son poste. «In the circumstances and in the light of the letter emanating both from the President of the MSM group and leader of the ML group indicating that the applicant has resigned from the MSM group and thus from the alliance, we are unable to say that the respondent has in any manner acted illegally, arbitrarily, improperly, unreasonably or irrationally in declaring the applicant's seat to be vacant and to proceed with his replacement from the reserve list submitted by that group», ont conclu les juges.

Les trois conseillers évoquaient une «décision arbitraire» du Chief Executive des mairies concernées car ils disent n'avoir jamais démissionné de leur parti, ni n'avaient l'intention de le faire. Ils disaient avoir participé aux élections municipales du 14 juin 2015 dans l'alliance MSM/ML/PMSD, sous la bannière de l'alliance Lepep. Ils ont prêté serment comme conseillers entre les 23 et 25 juin 2015. Ils avancent avoir toujours été loyaux envers leur parti et toujours été présents au conseil municipal. Dans leur motion, ils demandaient à la Cour suprême d'annuler leur révocation et de bloquer les procédures pour le choix de nouveaux conseillers municipaux remplaçants sous l'article 39(3) de la Local Government Act 2011.

Maynanda Rajaratnam avait été élu à la deuxième place au Ward 2 dans la ville de Vacoas-Phoenix. Dans sa demande, il avait fait ressortir qu'il est un membre du MSM depuis sa création il y a environ 38 ans. Ashley Mungapen, du ML, qui avait pris la troisième place dans le Ward 2 à Curepipe, déclare avoir juré fidélité au ML depuis avril 2015, ayant été un membre du comité exécutif du parti. Anuraja Bhinda avait été élu en deuxième position dans l'arrondissement n° 2 à Curepipe et disait être toujours actif au MSM, ayant été récemment le secrétaire du Regional Executive Committee au n° 16.