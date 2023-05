Cote d'Ivoire: Sécurisation des parcelles - Un partenaire du ministère de la Construction exhorte les populations à prendre attache avec les opérateurs agréés

Aux côtés du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, à Anyama, les 16 et 17 mai 2023, dans le cadre de la caravane « opération tiroirs vides », Challenge immobilier international (Chim-Inter) a sensibilisé et exhorté les populations à se tourner vers les services du ministère et des opérateurs agréés pour l'établissement des actes afférents à la sécurisation de leurs parcelles.

Kokra Raïssa, assistante commerciale et conseillère client de la société de Yamoussa Coulibaly, a choisi la seconde journée consacrée à la cérémonie officielle pour se prononcer sur l'étape de la ville la plus propre de Côte d'Ivoire.

« Nous sommes aux côtés du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, depuis deux jours, à Anyama, pour sensibiliser la population aux voies et moyens pour acquérir des terrains fiables », a-t-elle indiqué. Et de souligner que cette sensibilisation a commencé par une caravane qui leur a permis de sillonner les quartiers de la cité de la Cola.

L'engouement, selon elle, des populations au cours de ce périple montre que cette initiative du ministre Bruno Koné répond à un grand besoin des Ivoiriens. « De nos jours, il y a de nombreuses plaintes dans le secteur du foncier et de l'immobilier. Notamment, des arnaques, des conflits et des immeubles qui s'écroulent », s'est-elle exprimée.

Avant d'inviter les détenteurs de domaine foncier à suivre les procédures pour obtenir les documents officiels de leurs biens. « Par ma voix, Chim-Inter exhorte tous les propriétaires de parcelles à prendre attache avec les services du ministère et les opérateurs agréés pour les sécuriser. Il y va de l'héritage de leurs enfants. Il ne faut pas laisser des biens confligènes à ses ayants droit », a-t-elle conseillé.