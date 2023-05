Afrique: Sportivement - Projection vers la CAN

Le Comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football (Comex-Fif) ne veut pas se louper. A six mois du coup d'envoi de la compétition qui va mobiliser 32 équipes, 2 000 journalistes et plus d'un million de visiteurs, Malick Toé a rassuré les Ivoiriens.

Premier vice-président de la Fif et président de la commission organisation des matches au Cocan 2023, il a profité d'une passe du président du Cocan 2023, François Albert Amichia, lors de la rencontre avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, pour faire une révélation.

« Nous avons été reçus par le Chef de l'État. Je vais peut-être trahir un secret, mais il (le Président Ouattara) ne veut aucun autre résultat que la victoire. C'est pourquoi, au sortir de cette rencontre, nous avons décidé de bâtir une équipe commando pour jouer cette Can à domicile. Nous prenons l'engagement de mettre tout en oeuvre pour gagner cette Can. Mais après, tout dépend de Dieu », a indiqué Malick Toé.

Le dirigeant sportif, passionné de l'Africa Sports, répondait à une préoccupation des chefs traditionnels. Ils avaient posé la question au président du Cocan 2023, François Amichia. Et comme ce dernier, bien que patron de l'organisation de la Can 2023, n'est pas mandaté pour parler au nom de la Fédération ivoirienne de football, il a fait la passe au vice-président de la faîtière présent dans la salle. Et Malick Toé n'a pas manqué sa reprise de volée.

Cette sortie du bras droit du président Yacine Idriss Diallo devrait calmer ces Ivoiriens qui doutent non seulement de leur équipe nationale, mais aussi de l'engagement des dirigeants fédéraux à réussir ce grand rendez-vous sportif.

En effet, que n'entend-on pas depuis l'arrivée du sélectionneur national, Jean-Louis Gasset ? « Entraîneur France au-revoir... ». On a tout entendu sur le technicien français. Yacine Idriss Diallo avait même reçu des menaces voilées pour avoir opté pour l'entraîneur de 69 ans.

D'aucuns pensaient que la belle victoire sur la Zambie (3-1), dans le stade flambant neuf de Yamoussoukro, allait tempérer les ardeurs. Mais le nul vierge en Afrique du Sud contre le Lesotho a ravivé les critiques. Chaque fois que le sélectionneur publie une liste de joueurs, ça va dans tous les sens. De la présence d'un tel joueur sur la liste à l'absence de tel autre, chacun y va de son commentaire. On incendie le sélectionneur. Leur passion ou leur volonté de nuire les a aveuglés.

Les éternels sceptiques continuent de douter de la capacité de Jean-Louis Gasset à diriger les Éléphants. Entre nous, y a-t-il un Ivoirien qui a plus envie de gagner des titres pour le pays que le président de la Fif ? Qui mieux qu'Idriss Diallo pour mesurer l'importance du choix d'un sélectionneur national de qualité pour les Éléphants de Côte d'Ivoire, au moment où l'on avance allègrement vers la Can ?

Connaissant les conditions dans lesquelles il est parvenu à s'installer au 3e étage de la Maison de verre de Treichville, Idriss Diallo va-t-il s'amuser à mettre un entraîneur au rabais sur le banc de touche de la sélection nationale ?

On peut dire que cet entraîneur n'est pas notre choix. Mais connaissant la capacité d'Idriss Diallo et son expérience, c'est lui faire injure que de croire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il connaît les enjeux et les réalités du vestiaire des Éléphants, alors regardons-le faire.

De toute manière, la finalité, c'est d'avoir un bon résultat. Bien entendu, les matchs à venir, notamment les rencontres comme celles contre la Zambie (le 17 juin) et le Lesotho (le 4 septembre), devraient projeter un peu plus l'équipe vers sa Can 2023 (24), renforcer son crédit et accroître un peu plus sa confiance.

Au fond, nous voulons tous la réussite de nos Éléphants. Mais il n'y a qu'un comité exécutif élu qui a le privilège de décider à notre place. En attendant, unissons-nous derrière notre équipe. Car Il n'y a que la pensée positive pour faire vibrer les choses du bon côté.