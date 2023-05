Madagascar: Le défi du camp présidentiel

La date de la tenue de l'élection présidentielle proposée par la CENI n'est pas confirmée par le gouvernement, mais tout le monde agit comme si c'était le cas. Les grands partis politiques sont d'accord sur un point : le refus d'une transition dont l'idée est avancée par certains.

L'opposition la rejette catégoriquement et affirme avec force que le scrutin présidentiel doit avoir lieu car lui seul peut permettre aux Malgaches de décider de leur sort. Le régime, quant à lui, fait savoir qu'il n'en veut pas et essaie de rattraper le temps perdu depuis le début de mandat du chef de l'État. On peut même dire qu'il passe à la vitesse supérieure : tous les projets présidentiels sont réactivés. Les travaux de l'installation du téléphérique sont remis en branle. Ceux de l'autoroute Tana-Toamasina continuent et les 80 kilomètres promis doivent être terminés au mois de novembre.

L'annonce de réfections des différentes routes nationales a été faite lors du dernier Conseil des ministres. La détermination du pouvoir semble sans faille, mais la population attend de voir l'effectivité de ces décisions. Le temps lui est effectivement compté. Maintenant, c'est vers la Loi de Finance Rectificative que vont se tourner les yeux des observateurs car elle doit permettre de voir comment seront intégrés tous les financements nécessaires à la réalisation de toutes ces annonces. La tenue et la réussite des 11es Jeux des Îles constituent un des grands paris que le régime veut tenir.

Là aussi, le chef de l'État et son équipe sont à pied d'oeuvre. Ils l'ont répété, hier, lors de la cérémonie de présentation officielle des identités de ces jeux au CCI Ivato. La population , quant à elle, reste comme toujours sur sa réserve car elle est en butte aux pires difficultés dans sa vie quotidienne. Elle se préoccupe beaucoup plus de la baisse de son pouvoir d'achat après l'annonce de la fixation du salaire minimum à 238.000 ariary.

L'actualité internationale reste toujours focalisée sur la situation qui règne sur le front russo-ukrainien. Tous les observateurs attendent toujours le déclenchement de la contre-offensive ukrainienne qui n'a toujours pas eu lieu. Les analystes se perdent en conjectures car aucune nouvelle ne filtre des états-majors . Le matériel militaire, en provenance des pays occidentaux, livré à l'Ukraine est mis en réserve. Son arrivée se fait lentement et son utilisation ne peut être faite que par des militaires bien préparés.

La question qui revient maintenant sur le tapis, c'est la livraison d'avions F16 absolument nécessaires pour mener cette contre-offensive. La Pologne et les Pays-bas sont prêts à transférer une trentaine d'appareils à l'Ukraine et n'attendent que le feu vert des Etats-Unis ; Volodimir Zelinsky entame une offensive diplomatique intense . Il a entamé une tournée qui lui a permis de rencontrer le Premier ministre britannique, le Chancelier allemand et le président français. Il a assisté au sommet de la ligue arabe et il est à celui du G7. Son message est toujours le même : il faut aider l'Ukraine.

Aux Etats Unis, on assiste à un retour en force de Donald Trump sur la scène politique. Malgré ses déboires judiciaires, il jouit d'une excellente cote de popularité chez les électeurs républicains. Le président Joe Biden commence à être préoccupé par ce regain de popularité de ce rival potentiel pour l'élection présidentielle de 2024 ;

C'est le camp présidentiel qui fait tout actuellement pour occuper le devant de la scène médiatique en affichant sa volonté de réaliser les nombreux projets présentés dans son programme. Le temps lui est compté et il met en tout cas les bouchées doubles. Mais il compte bien respecter le chronogramme présenté. Y arrivera-t- il ? Le défi lancé est de taille.