Madagascar: Andry Rajoelina - « La digitalisation nous a permis d'économiser plusieurs milliards Ariary »

« Une Afrique connectée est une Afrique compétitive, capable de participer pleinement à l'économie mondiale ».

C'est ce qu'a déclaré hier, le président Andry Rajoelina dans son discours d'ouverture des Assises de la Transformation Digitale de l'Afrique (ATDA) qui se déroulent pendant deux jours au Novotel Convention Center Ivandry. Événement honoré par la participation de hauts responsables de l'écosystème numérique venant de 60 pays africains.

Capital humain : Catalyseur d'un écosystème numérique africain performant. C'est le thème choisi pour cette 12e édition. Selon Mohamadou Diallo, Fondateur de l'ATDA, le choix de la Grande Île pour accueillir cet événement vient du constat que Madagascar mise sur le digital pour soutenir sa croissance socio-économique. Selon lui, Madagascar figure parmi les pays africains les plus dynamiques dans la transformation digitale.

Le président Andry Rajoelina a d'ailleurs confirmé que la digitalisation figure parmi les priorités du régime. En effet, il reste convaincu que la révolution technologique et la transformation digitale sont incontournables pour le développement d'un pays. Selon ses dires, « c'est par la voie du numérique que nous pouvons construire un pays et un continent plus puissant, riche de sa jeunesse et de ses talents ».

Prioriser le numérique

Pour ce qui est de Madagascar, Andry Rajoelina soutient que depuis le début de son mandat, le pays a choisi de prioriser le numérique pour atteindre ses objectifs d'émergence. À rappeler que le développement de l'économie numérique figure parmi les 13 Velirano. Dans son discours, le chef de l'Etat a fait le tour d'horizon des projets de digitalisation que la Grande Île a pu entamer ces quatre dernières années.

Parmi ces projets figure le projet e-fokontany, qui consiste à la digitalisation des services administratifs au niveau des fokontany, et vise aussi à mieux coordonner la distribution des aides sociales. Selon le chef de l'Etat, 500 000 carnets dotés de QR code ont déjà été distribués. Cette année 2023, l'Etat envisage de distribuer jusqu'à 1 700 000 autres carnets. Il a aussi cité le projet e-poketra pour digitaliser la distribution des subventions des enseignants FRAM et des bourses d'études.

Si pour le moment, 70 000 cartes ont déjà été distribuées, le président affirme que pour cette année 2023, l'Etat prévoit la distribution de 110 000 cartes supplémentaires. Il a aussi évoqué les 103 points WiFi gratuits mis en place à travers le pays. À entendre le président, le gouvernement envisage l'installation de 410 autres points WiFi d'ici la fin d'année.

En outre, durant cette cérémonie, Andry Rajoelina a aussi annoncé qu'actuellement, un projet relatif à la mise en place d'un Identifiant unique pour chaque citoyen serait en cours pour faciliter les recensements et fluidifier l'accès aux services publics. La digitalisation et le numérique nous ont aussi permis de renforcer la lutte contre la corruption et d'économiser une somme colossale, a fait savoir le locataire d'Iavoloha.

En effet, selon Andry Rajoelina, rien que pour le paiement des bourses d'études à l'Université d'Antananarivo, la digitalisation a permis à l'Etat d'économiser jusqu'à 18 milliards d'ariary car sur les 47 milliards d'ariary de budget inscrit initialement, seuls 29 milliards d'ariary ont été dépensés. Par ailleurs, la même épargne a été faite dans le paiement des salaires des agents de l'Etat. Selon le président, la digitalisation nous a notamment aidés à lutter contre les fonctionnaires fantômes et d'économiser 16 milliards d'ariary car sur le budget de 40 milliards, prévu initialement, 24 milliards d'ariary ont été engagés. Ces Assises de la Transformation Digitale de l'Afrique prennent fin ce jour.