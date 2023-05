Cote d'Ivoire: Déploiement du Métaverse - Le propriétaire de Facebook veut révolutionner l'espace numérique

Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Un nouvel outil dans le monde numérique sera bientôt déployé dans le pays. Il s'agit du Métaverse que le Groupe Méta, propriétaire des réseaux sociaux Facebook, Whatsapp et Instagram, entend promouvoir.

L'objectif est de vulgariser l'utilisation de cette nouvelle technologie auprès des écoystèmes digital, créatif et entrepreneurial. Bien plus, c'est de valoriser la co-construction d'un Métaverse made in Côte d'Ivoire dynamique, à même de stimuler l'innovation.

Un premier forum organisé par Méta, à Abidjan-Plateau, à cet effet, le vendredi 19 mai 2023, a réuni une centaine de dirigeants d'entreprises des secteurs de la technologie, de la publicité, de professionnels du marketing digital, de créateurs de contenus digitaux, de développeurs ainsi que des gouvernants et des décideurs pour explorer un nouveau monde virtuel Métaverse.

Pour Balkissa Ide Siddo, directrice des politiques publiques pour l'Afrique à Meta, mettre en oeuvre cette technologie en Côte d'Ivoire revient à faire profiter des avantages sociétaux potentiels y afferents, à savoir l'amélioration de l'éducation et des soins de santé.

"Par exemple, cela pourrait aider les étudiants en médecine à pratiquer des techniques chirurgicales. Cela pourrait également donner vie aux leçons scolaires de manière nouvelle et passionnante", explique en substance la représentante du groupe.

Avec cet outil, les étudiants et écoliers pourront voyager dans le temps, 100 millions d'années en arrière pour rencontrer des dinosaures, en savoir plus sur eux, leurs habitats, leur régime alimentaire et plus encore.

Elle précise que le Métaverse favorise un monde virtuel où les gens peuvent interagir entre eux et avec des objets numériques dans un environnement "tridimensionnel".

Siaka Kangouté, directeur chargé des projets prioritaires, représentant le ministre de la Communication et l'Économie numérique, s'en est félicité.

Pour lui, la Côte d'Ivoire est honorée d'accueillir une telle révolution dans le monde numérique avec ses avantages divers. Il a notamment rassuré l'opérateur des diospistions prises par l'Etat de Côte d'Ivoire pour sécuriser l'écosystème numérique particulièrement par l'adoption de lois sur la protection des données à caractère personnel et sur la lutte contre la cybercriminalité.