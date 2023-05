Sénégal: Signature d'une convention de partenariat pour l'économie sociale et solidaire, lundi

Dakar — Le ministère de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire va signer une convention de partenariat avec Feed The Future Sénégal, lundi à 9 heures, au King Fahd Palace, à Dakar, a-t-on appris dudit département ministériel.

Les deux parties veulent, à l'aide de cette convention, "unir leurs efforts dans la promotion du secteur de l'économie sociale et solidaire" au Sénégal.

Il s'agit de mettre en place "un cadre de partenariat stratégique" entre le ministère, Feed The Future Sénégal et le Laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales de l'Institut fondamental d'Afrique noire (Dakar).

Feed The Future est, selon la même source, un projet d'appui aux réformes et aux politiques agricoles financé par l'Agence des Etats-Unis d'Amérique pour le développement international (USAID).