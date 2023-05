Maroc: Installation de M. Fouad Arif Directeur Général de la MAP

Rabat — M. Fouad Arif, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé Directeur Général de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), a été installé, samedi, dans ses nouvelles fonctions, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Dans une allocution lors de cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence de représentants du Conseil d'administration de la MAP, des responsables de l'Agence et d'autres personnalités, M. Bensaid a félicité M. Arif pour la confiance placée en lui par SM le Roi en le nommant à ce poste, lui souhaitant d'être à la hauteur de cette confiance Royale et de réussir dans sa nouvelle mission.

Le ministre a soutenu que M. Arif fait partie des hauts cadres médiatiques marocains distingués, avec un parcours exceptionnel aussi bien au sein de l'Agence depuis 1994, notamment en tant que chef de bureau de la MAP à Paris puis à Washington, qu'au cabinet du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger en tant que Conseiller.

L'Agence Maghreb Arabe Presse est une institution historique et une référence dans le domaine de la presse et des médias dans le Royaume, a affirmé M. Bensaid, notant que depuis sa création, la MAP s'est démarquée par un style d'agence singulier et demeure le bras médiatique du Maroc aux niveaux national et international.

Après avoir souligné que "l'Agence se doit aujourd'hui de faire face aux défis externes auxquels nous sommes confrontés", notamment les fake-news qui constituent un nouvel ennemi du pays, le ministre a indiqué que les dépêches de l'Agence servent de moyens pour faire rayonner l'image du Maroc à l'étranger et mettre en avant les réalisations accomplies sous la conduite éclairée de SM le Roi, ainsi que pour défendre l'intégrité territoriale et la première cause nationale du Royaume.

Il a aussi estimé que l'Agence est appelée aujourd'hui à renforcer sa présence à l'international, à s'ouvrir aux compétences médiatiques nationales et à être l'un des piliers de la diplomatie médiatique.

Pour sa part, M. Arif a exprimé sa fierté de la confiance Royale placée en lui par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, faisant part de sa ferme détermination à contribuer, sans relâche et avec responsabilité, à la réalisation des aspirations du Souverain à hisser le Royaume au rang des grandes Nations.

M. Arif a, en outre, rendu hommage à la mémoire de feu Khalil Hachimi Idrissi, ancien directeur général de l'Agence, et à son parcours singulier en tant que figure des plus marquantes du paysage médiatique, ayant rendu des services louables à la Patrie et à ses institutions sacrées ainsi qu'au secteur des médias.

Il a aussi tenu à rendre hommage aux anciens directeurs généraux qui se sont succédé à la tête de la MAP et qui ont contribué à en faire une institution phare du paysage médiatique national.

"J'aimerais maintenant regarder vers l'avenir. Un avenir auquel nous allons tous contribuer afin de donner un souffle nouveau à notre Agence et apporter une vision novatrice et stratégique au travail que nous accomplissons", a ajouté M. Arif, précisant que cette vision est celle d'une Agence capable de relever les différents défis et qui est en phase avec le développement technologique que connaît le secteur des médias, à même de faire de la MAP un acteur majeur qui apporte son appui aux autres établissements du paysage médiatique public dans un cadre de complémentarité et d'ouverture.

"C'est aussi et surtout la vision d'une Agence qui joue pleinement son rôle dans la défense des intérêts nationaux et de la souveraineté du Royaume dans le secteur de l'information", a-t-il dit, se disant convaincu que "nous disposons des capacités et des compétences nécessaires pour y parvenir".

Le Directeur Général de l'Agence Maghreb Arabe Presse s'est dit, en outre, persuadé de la capacité de la MAP à "innover, réussir et se réinventer pour redonner ses lettres de noblesse au travail d'Agence de presse".