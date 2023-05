Maroc: Tiznit - L'INDH au service des insuffisants rénaux

Tiznit — Depuis son lancement en 2005, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) ne cesse d'oeuvrer en faveur du renforcement de la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale, comme c'est le cas au niveau du centre d'hémodialyse érigé au sein du Centre Hospitalier Provincial (CHP) Hassan I à Tiznit.

Créé dans le cadre d'un partenariat entre l'INDH et d'autres partenaires, ce centre d'hémodialyse s'insère en droite ligne des actions et des efforts menés afin de garantir un véritable rapprochement des services sanitaires des citoyens, de soutenir le secteur de la santé et par là, de réduire les coûts de traitement pour les patients relevant de milieux défavorisés.

Gérée par l'association "Les amis du CHP Hassan I/Tiznit ", cette infrastructure médicale qui offre ses prestations à quelque 65 patients, a bénéficié d'un appui financier de plus de 5MDH accordé par l'INDH à même d'améliorer la qualité des services offerts aux bénéficiaires et renforcer la capacité d'accueil de cette structure de santé.

L'INDH accompagne également les activités de ce centre à travers une contribution annuelle de 500.000 DH dédiée à la gestion outre 400.000DH pour l'aménagement de la façade externe du bâtiment et 2,3MDH destinés aux équipements.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial de la santé et de la protection sociale à Tiznit, Mohamed Al Atiki a indiqué que ce centre a permis d'améliorer la qualité des services et des soins dispensés à cette catégorie vulnérable au niveau de la province de Tiznit, notant que l'appui accordé par l'INDH a porté notamment sur le renforcement des équipements médicaux pour la prise en charge des patients.

En tant que structure intégrée, ce centre d'hémodialyse qui permet de rapprocher les services médicaux des patients souffrant d'insuffisance rénale et contribue à leur fournir les soins nécessaires, reflète la philosophie de l'INDH qui ne cesse, in fine, de miser sur l'élément humain, comme pilier majeur de toute stratégie à mettre en oeuvre pour un développement durable et sûr.

Avec ce genre de structures médicales intégrées, l'INDH fidèle à son engagement en faveur des catégories les plus nécessiteuses, ne cesse de démontrer son ingéniosité et son apport considérable, à travers des actions et des initiatives inédites plaçant l'individu au coeur de ses préoccupations.

L'INDH place au rang de priorité de ses priorités l'amélioration des conditions de vie et de santé des personnes en situation de nécessité, de vulnérabilité ou de difficulté en venant à leur aide, et en atténuant les souffrances des catégories ciblées.