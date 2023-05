Maroc: INDH - Le Centre d'épanouissement des jeunes à Laâyoune, un espace multifonctionnel pour une jeunesse épanouie

Laâyoune — Le Centre d'épanouissement des jeunes à Laâyoune est une structure dédiée à mettre en valeur les talents des élèves et à promouvoir leurs capacités artistiques et littéraires, ainsi que leurs moyens de communication, grâce à l'appui de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Cette structure qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'impulsion du capital humain des générations montantes, ambitionne également de renforcer les infrastructures de proximité, de développer les capacités des jeunes élèves et de les préparer à assumer leurs responsabilités au sein de la société.

Elle tend aussi à promouvoir l'animation culturelle, l'apprentissage des langues vivantes et les activités para-scolaires telles que l'informatique, la musique, le chant, l'art oratoire et le design publicitaire, en plus du soutien scolaire dans les matières de la langue française et des mathématiques, sous l'encadrement d'une trentaine de cadres et de spécialistes.

Inauguré en février 2021, le centre d'épanouissement des jeunes a mobilisé une enveloppe budgétaire de l'ordre de 1,59 millions de dirhams (MDH), grâce à l'apport de l'INDH qui a contribué à la rénovation et à l'équipement de quatre salles, l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Laâyoune-Sakia El Hamra qui s'est chargée du foncier et l'Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel qui s'occupe de la gestion.

Ce centre qui offre aux élèves de la province des disciplines en dehors de leur programmes scolaires de manière à développer davantage leur esprit de créativité, dispose de quatre espaces pour le développement de leurs capacités à savoir l'espace de développement des talents, l'espace d'innovation pédagogique et l'espace de production digitale, en plus d'un amphithéâtre et d'une salle de conférences.

Près de 4.654 élèves ont bénéficié des prestations du centre à travers l'organisation de plusieurs ateliers à vocation culturelle et artistique et d'autres dédiés à l'acquisition des connaissances dans le domaine informatique, en plus de l'orientation scolaire au profit des élèves du cycle primaire, mobilisant une enveloppe budgétaire de la part de l'INDH de l'ordre de 200.000 DH au titre de 2022.

En outre, l'INDH veille en partenariat avec l'Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel à accorder un appui financier à l'enseignement de la langue française et des mathématiques au profit de 400 élèves en 2022, nécessitant un montant global de 348.355 Dhs.

Il s'agit également de l'organisation de championnats scolaires au profit des élèves des établissements scolaires de la province ayant profité à 590 élèves, pour un coût estimé à 233.000 Dhs.

Dans une déclaration à M24, chaîne d'information en continu de la MAP, le chef de la division de l'action sociale (DAS) de la wilaya de Laâyoune-Sakia El Hamra, Mohamed Abdou Rabihi a souligné que ce centre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de la 3éme phase de l'INDH, en particulier le programme inhérent à l'impulsion du capital humain des générations montantes.

M. Abdou Rabihi a également noté que l'objectif primordial de ce centre est d'oeuvrer au renforcement des capacités des élèves et de stimuler leur créativité, outre l'apprentissage des langues et l'animation des différentes facettes de la vie scolaire, englobant une série d'activités favorisant le développement des soft-skills.

Pour sa part, le directeur du Centre d'épanouissement des jeunes, Sidi Lahbib Sailoum a fait savoir que cette structure dispose de plusieurs espaces dédiés aux enfants scolarisés et non scolarisés, se félicitant du fort engouement des élèves pour les différents ateliers proposés.

M. Sailoum a indiqué que le Centre offre une série d'activités artistiques, littéraires, linguistiques et technologiques, faisant savoir qu'il est doté d'un espace d'innovation pédagogique dédié à l'art de l'impression et la publicité, en plus d'un espace d'apprentissage de musique qui profite à 50 élèves.

Structure propice au développement de l'esprit de créativité et d'innovation chez les apprentis, le Centre d'épanouissement des jeunes à Laâyoune joue un rôle majeur dans la promotion de la culture, des arts et des langues, facilitant ainsi l'intégration sociale et la construction d'une personnalité ouverte et équilibrée.