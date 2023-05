Ile Maurice: Initiative d'ONEX Entertainment - La tenue de sa Tamil night refusée

ONEX Entertainment, qui organise des événements culturels pour la communauté tamoule depuis plus de dix ans, s'est vue refuser la tenue d'une soirée privée au Champ-de-Mars, le 6 mai dernier, par le commissaire de police et la municipalité de Port-Louis. La raison invoquée : Le Champ-de-Mars est un endroit résidentiel et de ce fait, la police ne peut donner l'autorisation pour y tenir une fête, qui risque de déranger la tranquillité des habitants.

Pourtant, souligne Tamodaren Manarroo, le directeur d'Onex Entertainment, dans une lettre en date du 13 avril, le Côte d'Or International Racecourse and Entertainement Complex Ltd (COIREC), qui gère le Champ-de-Mars, a donné son autorisation pour la tenue de cette soirée. «COIREC has examined your request and has raised no objection for you holding the above-mentioned event at Champ-de-Mars», écrit le Chief Executive Officer (CEO) de COIREC, Anil Kokil. Il demande cependant à l'organisateur d'obtenir tous les permis des autorités concernées et de respecter certaines conditions par rapport à l'utilisation de la plaine du Champ-de-Mars.

Avant lui, le CEO du People's Turf Club, Khulwant Kumar Ubheeram, dans une autre lettre en date du 6 avril, avait donné le feu vert à Onex Entertainement pour la tenue de sa tamil night. Mais les autorités y ont objecté.. Tamodaren Manarroo déplore que la municipalité et la police aient refusé une fête de la communauté tamoule, organisée dans le cadre de la célébration du Nouvel an. «C'est triste car cela allait être une fête privée, qui n'allait occasionner aucun dérangement, contrairement à ce qui s'est passé au Champ-de-Mars dans la soirée du 13 mai.

Je considère que c'est refuser la contribution de la communauté tamoule dans le développement culturel du pays et favoriser un autre groupe de personnes. C'est grave et injuste. Pourquoi cette politique de deux poids, deux mesures ?», s'insurge le directeur d'ONEX Entertainment, qui a prévu de rencontrer ses hommes de loi pour décider de la marche à suivre.

Shatta Festival au Champ-de-Mars: Katar Ltd, compagnie engagée dans les jeux, a obtenu le feu vert une semaine après

Cassam Dhunny, le directeur de Katar Ltd et de la compagnie Media Temple Ltd, qui est aussi propriétaire de l'hebdomadaire Mazavaroo, est l'organisateur principal du Shatta Festival, qui a eu lieu dans la soirée du samedi 12 au dimanche 13 mai au Champ-de-Mars, à l'endroit même où Onex Entertainement voulait organiser sa Tamil night, une semaine plus tôt mais n'a pu le faire car n'ayant pas obtenu les autorisations nécessaires.

La soirée de Katar Ltd, consacrée à l'afro music, a vu la participation de trois artistes internationaux et de vedettes locales. D'ailleurs dans son cas, l'aval du commissaire de police (CP) et de la mairie de Port-Louis pour la tenue de cet évènement a été obtenu comme une lettre à la poste. Toutefois, les organisateurs n'ont pas respecté les conditions imposées par le CP quant aux horaires de la fête, ce qui a valu à Cassam Dhunny de se voir servir une contravention de Rs 10 000 pour avoir dérangé les habitants de la localité avec sa musique après 22 heures.

L'autorisation accordée à une compagnie engagée dans les jeux alors qu'elle a été refusée à une compagnie, qui depuis une dizaine d'années, organise des évènements culturels tamouls, intrigue. Si les habitants du Champ-de-Mars n'avaient pas alerté les policiers du poste de Pope Henessy au cours de la soirée, les organisateurs auraient poursuivi leur fête jusqu'à l'aube. D'ailleurs, elle a pris fin à 4 heures, même après l'intervention de la police.

Ce n'est pas la première fois que Katar Ltd organise le Shatta Festival à Maurice. En mars dernier, une soirée similaire a eu lieu à Bambous et cette fois, il était prévu qu'elle ait lieu au Party Field à Beau-Plan. Or, quelques semaines avant la fête, changement de programme : les organisateurs ont annoncé que la fête aurait finalement lieu au Champde-Mars. Sollicité, Cassam Dhunny n'a pas souhaité faire de commentaire. Contacté, le maire de Port-Louis, Mahfooz Moussa Cadersaib, n'a pas répondu à nos appels.