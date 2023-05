Afrique: LDC CAF - Le Wydad Casablanca rejoint Al Ahly en finale pour la deuxième fois d'affilée

Le Wydad Casablanca se qualifie en finale de la LDC CAF pour la deuxième année consécutive après un nul 2-2 contre Mamelodi Sundowns au Loftus Versfeld Stadium à Pretoria en Afrique du Sud. Les Marocains rejoignent les Égyptiens d'Al Ahly pour une deuxième finale d'affilée entre les deux équipes maghrébines au sommet du tournoi africain.

Le match aller de cette rencontre a fini sur un nul vierge à Casablanca au Maroc. À domicile, les champions de la LDC CAF de 2016 se sont montrés très offensifs sans pouvoir arriver à trouver de faille très rapidement.

En face, les champions en titre étaient décidés à remporter ce match malgré un stade plein à l'avantage des hôtes. Cependant, les deux équipes n'ont offert du spectacle qu'en seconde période. C'est Mamelodi Sundowns qui a pris les devants à deux reprises avant de se faire rattraper.

D'abord Themba Zwane a ouvert le score à la 50e, mais Ayoub El Amloud a égalisé après 12 minutes. Derrière, l'insatiable buteur Peter Shalulile a doublé la mise des Downs à la 79e. Cette avance aussi a été refaite par les Marocains à la 83e lorsque Mothobi Mvala a marqué contre son camp d'un coup de tête sur un coup-franc du Wydad.

Le match s'est alors terminé sur ce nul 2-2 qui permet au Wydad de se qualifier en finale de la LDC CAF 2023 avec les avantages de buts marqués à l'extérieur. L'équipe marocaine rejoint Al Ahly, les Égyptiens ayant décroché leur qualification hier contre l'ES Tunis.

La finale de la LDC CAF 2023 a lieu en juin prochain. Le match aller est prévu le 4 juin 2023 au Caire et la rencontre décisive se jouera une semaine plus tard, le 11 juin à Casablanca.

FlNALlSTS!

🇲🇦 The reigning champions @WACofficiel are off to the #TotalEnergiesCAFCL final for back-to-back titles! 🔥 pic.twitter.com/OKmbFmXas5

-- TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) May 20, 2023

A splendid rollercoaster finally comes to an end!#TotalEnergiesCAFCL | #MSFCWAC pic.twitter.com/lyXvDeU8Rl

-- TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) May 20, 2023