Afrique: CAN U17 - Macky Sall élogieux envers les Lionceaux de la Teranga

Tout juste après le succès des U17 du Sénégal (2-1) face à leurs homologues marocains en finale de la CAN U17, le président sénégalais, Macky Sall n'a pas tardé à saluer cet exploit.

« Une CAN de football de plus dans l'escarcelle du Sénégal ! Chaleureuses Félicitations à nos Lionceaux U17 et à leur staff qui viennent de remporter avec brio la CAN de leur catégorie. Parcours héroïque ponctué par une finale époustouflante. Bravo chers Lionceaux ! Nous sommes fiers de vous. Vive le Sénégal », peut-on lire sur son compte officiel Twitter.

Grâce à ce succès, la nation sénégalaise vient de soulever son cinquième trophée continental, à l'occasion de la CAN des moins de 17 ans disputée en terres algériennes.

-- Macky Sall (@Macky_Sall) May 19, 2023