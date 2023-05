Nigeria: José Peseiro - Un ancien international nigérian demande le limogeage du sélectionneur du Nigéria

À quelques semaines de la fin du contrat de José Peseiro à la tête des Super Eagles du Nigéria, Ifeanyi Udeze appelle la Fédération nigériane de football (NFF) à ne plus renouveler le sélectionneur portugais.

José Peseiro a pris les rênes de la sélection nigériane en mai 2022 pour un contrat d'un an qui doit finir le mois prochain. En 8 matchs disputés sous ses ordres, le Nigéria n'a gagné que 3, perdant les 5 autres. « Je pense que la NFF devrait opter pour un nouvel entraîneur au lieu de renouveler le contrat de Peseiro », a déclaré Udeze sur Brila FM selon Soccernet.ng.

Avec 9 points pris en 4 journées des éliminatoires de la CAN 2023, le Nigéria sera qualifié s'ils gagnent leur prochain match contre la Sierra Leone le 18 juin 2023. Mais cela n'impressionne pas Udeze. « Quand tu viens entraîner une équipe comme les Eagles, et dès le premier jour, tu nous donnes l'impression que tu vas gagner la Coupe des nations et aussi nous qualifier pour la Coupe du monde. Mais ça ne va pas si bien selon moi », a poursuivi l'ancien arrière gauche du Nigéria.

« Je ne pense même pas que la NFF ait l'argent pour renouveler le contrat de Peseiro ou employer un autre entraîneur étranger, et c'est un gros problème. Je ne pense pas non plus que l'argent soit là pour faire tout cela pour l'instant. Mais nous verrons comment ça se passe, et la balle est dans leur camp. Mais asseyons-nous et regardons pour l'instant pour voir ce qu'ils vont faire. Mais le renouvellement du contrat de Peseiro devrait être exclu », a recommandé Udeze.