Angola: Les États-Unis soutiennent la prospérité et la bonne gouvernance au pays

Luanda — L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Angola, Tulinabo Mushingi, a réaffirmé, vendredi soir, l'intérêt de son pays à coopérer avec l'Angola pour promouvoir la prospérité, la sécurité et la bonne gouvernance.

S'exprimant lors de la cérémonie de commémoration du 30e anniversaire de l'établissement officiel des relations diplomatiques entre les deux pays, le diplomate américain a réaffirmé son engagement à aider l'Angola à établir une "démocratie dynamique" basée sur des partenariats solides, transparents et responsables.

Il a informé que les conseillers américains soutiennent l'Angola dans la gestion de la dette, la prévention du blanchiment d'argent et le renforcement de la capacité des procureurs à enquêter, poursuivre et récupérer les avoirs "volés".

Tulinabo Mushingi a réaffirmé le soutien continu des États-Unis d'Amérique aux réformes démocratiques en Angola, en finançant des programmes visant à promouvoir l'éducation des électeurs, à renforcer la capacité des partis politiques et à préparer les élections locales.

Il estime que la poursuite des réformes, y compris la lutte contre la corruption et les élections municipales, garantira un gouvernement sensible et responsable.

Tulinabo Mushingi a salué le leadership angolais dans la promotion de la paix et de la sécurité dans la région transatlantique, ainsi que le soutien américain dans la formation du personnel militaire, la modernisation des équipements pour le maintien de la stabilité et de la sécurité cybernétique et dans la lutte contre le terrorisme et piraterie dans le golfe de Guinée.

L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Angola a souligné qu'en tant que force de paix et de sécurité régionale, le leadership angolais contribuera à assurer une région atlantique pacifique, sûre et prospère.

Il a évoqué l'investissement de dizaines de milliards de dollars, par environ 70 entreprises américaines, dans la création d'emplois.

Le diplomate américain a informé qu'au cours des 30 dernières années, son pays avait investi plus de 650 millions de dollars pour renforcer les systèmes de santé et d'éducation en Angola, soulignant des actions dans les domaines de la prévention du paludisme, du sida, du COVID-19, de l'alphabétisation et la formation d'Angolais dans des universités américaines.

Projections

Il a déclaré qu'il pensait qu'au cours des 30 prochaines années, l'Angola, l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz d'Afrique subsaharienne, pourrait être à l'avant-garde de la révolution de l'énergie propre et ouvrir la voie à la préservation du delta de l'Okavango pour les générations futures.

La cérémonie commémorative des 30 ans de relations officielles de coopération entre l'Angola et les États-Unis d'Amérique a rassemblé des députés, des responsables gouvernementaux et des hommes d'affaires impliqués dans les affaires entre les deux États.