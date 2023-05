Afrique: Dia - «Le Sénégal a obtenu ce titre grâce à ses efforts considérables au fil des années»

Serigne Saliou Dia est un homme heureux. Le sélectionneur du Sénégal, vainqueur de la CAN U-17 a tenu à valoriser le travail abattu par les membres de son staff et la fédération de son pays. Le tacticien sénégalais a remercié, lors de la conférence de presse d'après finale, toutes les personnes qui ont contribué au succès de sa sélection.

"Je remercie et loue Dieu pour cette victoire, ce sacre et je voudrais aussi saluer les entraîneurs et coaches qui ont travaillé jour et nuit au Sénégal pour former cette équipe nationale. Cette équipe a pu réaliser cet exploit, que nous attendions tant, grâce à tous les formateurs qui sont proches de nos jeunes."

Serigne Saliou Dia a admis que la victoire de sa formation face au Maroc n'a pas été facile :« Nous avons joué contre une équipe forte, nous avons pu obtenir un résultat positif car nous avons été tenaces. Le premier but marqué par le Maroc a été un coup dur pour nous, mais cela n'a pas été une surprise car nous savions à quel point les Marocains sont redoutables."

L'ancien international sénégalais a distillé quelques secrets de la victoire de son équipe : « Je pense que nous récoltons le fruit du travail que le Sénégal a abattu ces dernières années. J'attache personnellement de l'importance au football des jeunes, et j'y tiens beaucoup, notre victoire à ce titre est importante, et nous l'avons obtenue grâce aux grands efforts sans interruption au fil des ans et grâce aux centres de formation."

Avant de quitter la salle de la conférence de presse en remerciant le public algérien«qui a été formidable depuis le début".