Afrique: Le Sénégal, premier pays avec cinq titres d'affilée de la CAF

Dakar — Le Sénégal, est devenu la première nation africaine vainqueur de cinq compétitions d'affilée de la Confédération africaine de football (CAF), en moins de deux ans, après son sacre historique en Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans.

Le 6 février 2022, l'équipe du Sénégal de football a remporté sa première Coupe d'Afrique des nations, après sa victoire en finale au terme de la séance de tirs au but (4-2) face à l'Egypte, l'équipe la plus titrée d'Afrique avec sept trophées.

Un graal qui arrive après 61 ans de disette pour seize participations à la compétition dont deux finales perdues en 2002 contre le Cameroun et en 2019 contre l'Algérie.

Une victoire historique qui va inaugurer une nouvelle ère du Sénégal dans les compétitions organisées par l'instance du football africain.

Lorsqu'il s'agit de hisser le drapeau du pays sur la première marche du podium, l'équipe du Sénégal de Beach soccer répond toujours présente.

Huit mois après la CAN sénior remportée, les Lions du Beach Soccer vont soulever, en octobre 2022 en Mozambique leur septième Coupe d'Afrique de la discipline (2008, 2011, 2013, 2016,2018, 2021, 2023), dont la quatrième successive face, encore à l'Égypte.

Il s'agissait du deuxième titre d'affilé de champion d'Afrique au cours de l'année 2022.

Le Sénégal va même se payer le luxe d'enchaîner un troisième titre de suite, juste avant l'anniversaire du premier sacre de l'équipe A. Le 5 février 2023, les Lions locaux vont gagner le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2023 en terre algérienne.

Un premier trophée obtenu face au pays hôte.

Moins de deux mois après le sacre historique en CHAN, l'équipe nationale des moins de 20 ans prenant part à la CAN de la catégorie (19 février-11 mars) ne pouvait que surfer sur cette vague victorieuse.

Dans un derby ouest-africain les joueurs de Malick Daf se sont imposés par 2 buts à 0 contre la Gambie en finale. Encore un autre premier titre du Sénégal dans une autre catégorie.

Avec quatre trophées gagnés de suite, le Sénégal était devenu, déjà, la première nation africaine à remporter quatre compétitions d'affilée organisées par la CAF.

Ce 19 mai 2023, les Lionceaux U17 ont encore garni l'armoire à trophées du pays avec un cinquième sacre toutes catégories confondues.

Distinctions individuelles

Dans tous ces sacres susmentionnés, il apparait nettement que le premier rempart des équipes a joué un rôle évident puisque le Sénégal a toujours terminé avec le titre de meilleur gardien des différentes compétitions.

Il s'agit de la CAN sénior avec Édouard Mendy, de la CAN Beach soccer avec Al Seyni Ndiaye, du CHAN avec Papa Mamadou Sy, de la CAN U20 avec Landing Badji et de la CAN U17 avec Serigne Diouf.

Quatre des cinq trophées ont été gagnés face à des pays d'Afrique du Nord, longtemps bourreaux du football sénégalais par le passé.

L'Égypte en CAN sénior et en Beach Soccer, Algérie avec le CHAN et le Maroc en CAN U17.

Les Lions ont aussi remporté les trophées de meilleurs joueurs à la CAN sénior (Sadio Mané) à la CAN de Beach soccer (Seydina Mandione Laye Diagne) et à la CAN U20 (Lamine Camara).

A la CAN Beach soccer, à la CAN U20 et à la CAN U17, le Sénégal s'est distingué avec le titre de meilleur buteur. Il s'agit respectivement de Seydina Mandione Laye Diagne (10 buts), Pape Demba Diop (5 buts) et Amara Diouf (5 buts).

Le Sénégal avait remporté la première édition du Championnat d'Afrique des malentendants, en battant en finale le Mali par 1 but à 0, le 25 septembre 2021, au Kenya.