Afrique de l'Est: Jeux des Îles - Madagascar annonce la couleur

Le Centre de conférence internationale d'Ivato a été en ébullition avec la présentation du logo et des l'hymnes XIe Jeux des Îles de l'océan Indien.

L'État a annoncé la couleur. Une ambiance de fête et une démonstration de ce que les athlètes et la délégation des sept îles participantes à la XIe édition des JIOI de 2023 ont été au rendez-vous hier, en début de soirée au Centre de conférence internationale d'Ivato,à l'occasion de la présentation du logo et de l'hymne de ces JIOI. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'État, Andry Rajoelina, du président de Sénat, Herimanana Razafimahefa, de sénateurs, des membres du gouvernement, du président du Comité olympique malgache, Siteny Randrianasoloniaiko, et des présidents des fédérations sportives.

À quatre-vingt-dix-sept jours de l'ouverture de ces Jeux, qui se tiendront du 25 août au 3 septembre, l'État, par la présence de deux grandes institutions, la Présidence et le Sénat, entourés de membres du gouvernement, a montré sa volonté de faire de ces jeux une expression de la fierté nationale. Pour montrer son implication personnelle, le président Andry Rajoelina s'est investi « dans la composition de cet hymne avec les artistes des quatre coins de l'Île. La présentation du logo et de l'hymne des Jeux ce jour (hier) a montré la détermination de Madagascar à réaliser des jeux encore plus beaux que les éditions précédentes. »

Lémurien

Vilon'Androy, Simonda, Agrad, Zoky Vonjy et la chanteuse Rebecca ont entonné ensemble l'hymne qui a été interprété pour la première fois en public. Andry Rajoelina ajoute que c'est la troisième fois que Madagascar accueille les JIOI. "Ce sera un moment de prouver notre hospitalité, notre fihavanana et notre solidarité. Madagascar est déterminé à tout mettre en oeuvre pour le succès de ces JIOI.

En tant que pays hôte, nous garantissons des installations parfaites. Que cet évènement soit exceptionnel!" Le logo officiel des JIOI de 2023 est matérialisé par l'animal emblématique de Madagascar, le Lemur catta. Il est reconnaissable à sa longue queue annelée blanche et noire et à son corps gris. Il a notamment été rendu célèbre dans le monde entier grâce aux dessins animés « Madagascar ». La réalisation de ce logo a été faite par voie de concours.