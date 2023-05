Afrique: Assises internationales - Changer de vie par la transformation digitale

Ouverts hier au Novotel par le président de la République Andry Rajoelina, les travaux de le douzième édition des Assises de la transformation digitale en Afrique, vont rendre leurs recommandations ce jour.

Transformer la vie du pays et du continent africain par le numérique. C'était le fil conducteur des discours prononcés hier au Novotel à l'occasion de l'ouverture officielle de la douzième édition des Assises de la transformation digitale en Afrique, ATDA, honorée par la présence du président de la République, Andry Rajoelina. Pour qui « c'est un sujet d'une importance particulière pour Madagascar et l'Afrique ». Il a affirmé, dans son allocution, que « la connectivité numérique améliore la communication, élargit la base des informations, favorise l'innovation dans le commerce de l'électronique et des services financiers. Elle permet aussi de moderniser les services essentiels à la croissance économique tout en offrant un fort potentiel de création d'emplois.

Elle augmente la productivité et réduit les coûts des transactions. En parallèle, la digitalisation permet à l'Administration de fournir des services publics efficaces et performants. Madagascar peut s'appuyer sur le numérique pour réaliser son émergence ». Et pour attester cette conviction, il a fait de la modernisation du pays un de ses engagements vis-à-vis de ses concitoyens. Depuis le début de son mandat présidentiel, il s'y attèle avec quelques exemples concrets. « L'édition des carnets muni de QR code pour chaque menage au niveau des quartiers ou fokontany de la capitale.

Au nombre de 500 000 déjà mis à disposition. Un outil qui a facilité le recensement de la population, le suivi de la distribution des vivres comme les aides d'urgence à cause des effets de la crise sanitaire. Nous avons aussi décidé que le paiement des bourses des étudiants se fasse par des cartes bancaires. Un procédé qui nous a permis de faire des économies financières importantes. Sur les 47 milliards d'ariary prévus par le budget, 29 ont été payés au bout du compte. Soit un reliquat de 18 milliards d'ariary. De même pour les salaires des fonctionnaires. Sur une prévision budgétaire de 40, 24 ont été payés en réalité, soit 16 en moins. La digitalisation est un moyen efficace de lutte contre la corruption et la gabegie ».

Identifiant numérique

Il a aussi cité le Programme visant à instaurer un identifiant numérique unique pour chaque malgache. « Car beaucoup n'ont pas d'acte d'état-civil, ce qui les prive des droits fondamentaux », souligne le président de la République. Avant de mettre en évidence la mise en place des points connectés pour l'opération internet pour tous. « 103 sont aujourd' hui fonctionnels, nous allons en planter 410 d'ici la fin de l'année », a-t-il annoncé. Ces visions présidentielles sont partagées par Tahina Rafindramalo, ministre du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et télécommunications.

« Nous sommes à un tournant de l'histoire où les nouvelle technologies jouent un rôle important dans la mutation de nos sociétés et de nos économies. J'ai la ferme conviction que les transformations digitales offrent de multiples opportunités dans la vie de tous les jours. Transformer les secteurs sociaux fondamentaux, comme la santé publique, l'éducation nationale, l'agriculture, développer l'économie et créer des emplois, notre objectif est de tirer profit de ce que le numérique offre ». Pour Mohamadou Diallo, fondateur de l'ATDA, « Madagascar, par son insularité et par sa position stratégique, passage obligé des câbles sous-marins, peur faire du numérique sa rampe de lancement du développement économique ».

« Des atouts à faire valoir comme l'attractivité des grandes enseignes pour le Business process outsourcing, BPO, les calls centers, une connectivité haut débit parmi les meilleures en Afrique, une population composée en majorité par des jeunes avides de croissance et de savoir », résume Tahina Razafindramalo. Sur un ton empreint d'optimisme. Une visite des officiels du Village numérique avec la présence de tous les principaux acteurs des nouvelles technologies a clôturé la cérémonie d'hier. Andry Rajoelina a été fasciné par les jeunes dirigeants de startups incubés par Nexta. La révolution est en marche.