Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Mai 2023

Burkina : Gestion de la transition- Un soutien du capitaine Traoré interpellé

Six autres acteurs de la société civile sont gardés à vue après avoir diffusé des messages appelant à incendier le palais du monarque des mossi. Membre actif de mouvements pro-Traore (capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition), Mahamadi Sinon a été interpellé et gardé à vue pour ses récents audios qui allèguent que la gendarmerie nationale ne s’investit pas « à cent pour cent » dans la lutte contre le terrorisme, a rapporté le procureur du Faso, Harouna Yoda. Il a expliqué que M. Sinon est poursuivi pour des faits de diffamation et de mise en danger de la vie d’autrui, alors qu’il purge depuis février 2023, une peine de 24 mois de prison avec sursis pour avoir appelé au meurtre de Alpha Barry (ancien ministre des affaires étrangères) et de Newton Barry (ancien président de la Ceni), tous deux peuls et journalistes. (Source : Aib)

Sénégal : Can foot U17- Macky Sall accorde une prime de 10 millions Fcfa à chaque joueur

Le chef de l’État, Macky Sall, a reçu, le dimanche 21 mai 2023, les Lionceaux de la Téranga, sacrés champions d’Afrique des U17, vendredi, à Alger, en Algérie. Rentrés à Dakar dans la nuit du samedi au dimanche et accueillis par le Premier ministre, par ailleurs ministre des Sports, les jeunes joueurs sénégalais ont eu droit à un comité d’accueil spécial pour saluer leur performance lors de la compétition de la Caf.Au stade Nelson Mandela de Baraki, à Alger, les Lionceaux de la Téranga sont venus à bout des Lionceaux de l’Atlas du Maroc, 2-1 après avoir été menés jusqu’à la 80e minute de jeu.Dans la salle des banquets du Palais de la République, le chef de l’État a chaleureusement félicité les Lionceaux ainsi que le staff technique qui les a accompagnés durant leur parcours. Le président Macky Sall a ainsi annoncé une prime de 10 millions Fcfa à chaque membre de l’équipe et du staff. (Source : adakar.com)

Mali: Mise en œuvre de l’Accord d'Alger- Le gouvernement réaffirme son attachement

« Malgré les difficultés rencontrées, le gouvernement reste attaché à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger » a précise M. Diop vendredi à l'occasion d'une rencontre avec les chefs de missions diplomatiques et consulaires ainsi que les responsables d’organisations internationales accréditées à Bamako. Les échanges ont porté sur les avancées réalisées dans le cadre du processus de Transition, la situation sécuritaire et son impact sur la situation des droits de l’Homme et le processus de paix. (Source : Algeria Press Service)

Guinée : Interdiction des manifestations- Le Rpg arc-en-ciel et l’Ufdg répondent à Mory Condé…

La déclaration de Mory Condé selon laquelle la junte aurait fait un « deal » avec les acteurs politiques pour interdire les manifestations sur la voie publique ne laisse pas de marbre certaines formations politiques. C’est le cas de l’Ufdg et du Rpg arc-en-ciel, considérés comme les deux plus grands partis politiques de Guinée.« Ensemble on a décidé que les manifestations sur la voie publique soient suspendues et que chaque formation politique ou organisation de la société civile puissent tenir ses manifestations dans son siège (…). Ces règles de jeu ont été définies dès le début », a révélé le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation devant un pool de diplomates à Conakry. La formation politique dirigée par l’ancien président Alpha Condé a aussi répondu au ministre Mory Condé qui dit que c’est le Rpg et l’Ufdg qui ont voté la loi sur le maintien d’ordre qui autorise l’armée à descendre dans la rue avec des kalashnikov. (Source : africaguinee.com)

Côte D’Ivoire : Politique - Le parti de Laurent Gbagbo dénonce sa radiation de la liste électorale

L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, toujours radié de la liste électorale publiée samedi, ne pourra pas voter aux élections locales prévues le 2 septembre, une décision qualifiée de « provocation inacceptable » par son parti. Si M. Gbagbo a été acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité commis lors de la sanglante crise post-électorale de 2010-2011, il reste sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour le « braquage » de la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest (Bceao) en 2011. Cette condamnation, prononcée en 2018 alors qu'il était emprisonné à la Haye, avait entraîné la déchéance de ses droits civiques et politiques et donc sa radiation des listes électorales. Et la grâce accordée par le président Alassane Ouattara l'an dernier dans cette affaire ne change pas ce statut. (Source : presse locale)

Nigeria : Inauguration raffinerie Dangoté- Plusieurs chefs d’Etat invités

Sur invitation de Monsieur Aliko Dangote, président de Dangote Industries, le Président de la République participera à l’inauguration de la raffinerie Dangote prévue le 22 mai 2023 à Lagos. Cet important investissement contribuera à relever le défi de l’accès universel à l’électricité et de l’industrialisation du continent qui a été au cœur des priorités du Président de la République lors de son mandat à la tête de l’Union africaine. Lors de son départ à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, le Chef de l’État Macky SALL a été salué par le Premier ministre et d’autres personnalités civiles et militaires. Toute comme Macky, d’autres chefs de l’Etats de la sous- région également invités. (Source : senegaalnet.com)

Rca : Justice- Le Français accusé d’espionnage de retour à Paris

C’est grâce à une médiation du président gabonais Ali Bongo Ondimba que Juan Rémy Quignolot a été autorisé à rentrer en France en attendant son procès. Un Français arrêté il y a deux ans en Centrafrique et accusé d’espionnage a été évacué vers Paris pour raisons de santé, où il est arrivé dimanche 21 mai au matin, la justice centrafricaine précisant qu’il devra revenir à Bangui pour son procès.Juan Rémy Quignolot, 57 ans, un ancien militaire, avait passé 16 mois en détention préventive à Bangui avant d’être remis en liberté sous contrôle judiciaire, le 22 septembre 2022, l’accusation invoquant déjà des raisons de santé. « Nous l’avons accueilli ce matin à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle », a annoncé sa sœur Caroline Quignolot. « Il est parti le 18 mai de Bangui et a transité par le Gabon », dont le président, Ali Bongo Ondimba, a été le « médiateur » entre Paris et Bangui et « a joué un rôle important dans sa libération », a-t-elle assuré. (Source : abangui.com)

Cameroun : Célébration de la Fête nationale de l’unité- Sur fond de tendances sécessionnistes

Un grand défilé militaire et civil a lieu dans la capitale camerounaise, Yaoundé, pour célébrer la 51e Journée de l'unité nationale, qui commémore la fin du fédéralisme et la proclamation de l'État unitaire du Cameroun. Le président camerounais Paul Biya et son épouse Chantal Biya assistent au défilé du 20 mai marquant la 51e célébration de la Journée de l'unité, à Yaoundé en mai 2023. Un grand défilé militaire et civil a lieu dans la capitale camerounaise, Yaoundé, pour célébrer la 51e Journée de l'unité nationale, qui commémore la fin du fédéralisme et la proclamation de l'État unitaire du Cameroun. Cette journée a pour but « de nous rappeler que nous sommes tous une seule nation, un seul peuple, qu'ensemble nous pouvons construire et nous développer, ensemble nous pouvons être heureux, ensemble nous pouvons vivre en paix », déclare Thérèse Temgoua. (Source : Euronews)

Soudan : Conflits entre factions armées- Accord de cessez-le-feu de 7 jours entre l’armée et les Fsr

Les parties belligérantes au Soudan sont parvenues à un accord pour un cessez-le-feu humanitaire de sept jours, ont déclaré les États-Unis et l'Arabie saoudite dans un communiqué conjoint après des pourparlers à Djeddah. Le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan entouré de représentants de l'armée et du groupe paramilitaire les Fsr, le 21 mai à Djeddah. Le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan entouré de représentants de l'armée et du groupe paramilitaire les Fsr, le 21 mai à Djeddah. Les parties belligérantes au Soudan sont parvenues à un accord pour un cessez-le-feu humanitaire de sept jours, ont déclaré les États-Unis et l'Arabie saoudite dans un communiqué conjoint après des pourparlers à Djeddah. (Source : africanews)